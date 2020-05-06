Дональд Трамп продолжает раскачивать информационную лодку, безапелляционно обвиняя Китай. При этом Пентагон пока не разделяет его убеждений.

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Фото, видео: ТАСС / ZUMA Wire, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Тем временем, в Вашингтоне готовятся рассказать всему миру правду о появлении коронавируса. С очередным сенсационным заявлением выступил Дональд Трамп.

Журналисты поинтересовались, когда же станут известны эти подробности. Вот только американский президент отвечать не стал и лишь отметил, что для этого требуется «определенное время».

«Множество людей задают мне этот вопрос. Мы все сообщим. Конкретные данные. Через некоторое время. То, что случилось, никогда не должно было случиться! Китай должен был проинформировать нас о том, что у них проблемы», — подчеркнул американский президент.

А вот в Пентагоне, как оказалось, не разделяют убеждений Трампа. В военном ведомстве Штатов заявили, что не знают, откуда именно взялся COVID-19.

Ранее Трамп неоднократно говорил о существовании неких доказательств, что коронавирус разработали в городе Ухане и что власти Китая намеренно скрывали эту информацию.

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Тема:
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