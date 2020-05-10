Путин раскрыл национальную идею России и залог ее успешного будущего

Национальная идея России заключается в патриотизме, который должен быть посвящен развитию страны. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным. Видео с фрагментом разговора ведущий опубликовал на своей странице в Instagram.

«Наша российская идея, она в чем? Вот в этом сплачивании, в патриотизме?» — спросил Зарубин.

«Да, в патриотизме. Я думаю, что ничего другого не может быть. Но этот патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым. Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед», — ответил глава государства.

Президент подчеркнул, что прошлые победы не должны становиться единственной причиной любви к Родине. Не менее важно смотреть в будущее.

«Это (патриотизм — Прим. ред.) совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое. Нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. В этом залог успеха», — ответил глава государства.

Как сообщал 5-tv.ru, во время интервью 8 мая Владимир Путин назвал любовь к Родине основой жизни россиян. Он также рассказал, что нынешнее поколение оказалось достойным своих предков.