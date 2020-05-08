Президент РФ, для которого тема войны очень личная, в канун 75-летия Великой Победы дал интервью телеканалу «МИР».

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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Тема войны для Владимира Путина — очень личная. Его отец ушел на фронт добровольцем, защищал Ленинград, хотя мог остаться в тылу, у него была бронь. Но так тогда поступали миллионы советских людей.

«Людьми двигало чувство любви к Родине, необходимость защитить свою семью, своих близких и свое Отечество. Конечно, мы должны всегда помнить о том, как вели себя наши предки — наши отцы, матери, наши бабушки и дедушки — и всегда руководствоваться тем, как они относились к Родине, Отечеству — особенно, если оно в опасности. И исходя из этого наследия, строить свое собственное поведение», — сказал в интервью телеканалу «МИР» Владимир Путин.

Нынешнее поколение, считает президент, оказалось достойным. Пример героизма проявили наши военнослужащие в Афганистане. Показателен и подвиг десантников Псковской дивизии. Некоторым из них не было и 20-ти.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин заявил, что любовь к Родине является основой жизни россиян. По словам главы государства, это чувство передается от поколения к поколению.

Тема:
День Победы
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