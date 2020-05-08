Президент России Владимир Путин в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне дал интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир». В ходе беседы с журналистом глава государства подчеркнул важность человеческого воспитания и вспомнил, как трепетно к нему относились родители.

«Это хорошо и широко известно, мои родители были простые люди из рабочей среды. Я не сразу это понял — как они относятся ко мне. Потому что маленькие дети ко всему, что вокруг них происходит, относятся как к должному. Но взрослея, я все больше понимал, что в основе всей их жизни, во всяком случае, когда я появился на свет, лежит стремление сделать все для моего становления и роста, чтобы я был готов к взрослой жизни, получил образование», — рассказал российский лидер.

Путин осознал, что в основе отношения отца и матери к нему лежит любовь. Причем эта любовь у его родителей, как отметил президент, прослеживалась не только к детям. Будучи ребенком, он наблюдал за тем, с какой теплотой его семья относится к окружающим людям и сделал вывод, что смыслом жизни его родителей стала именно любовь, «означающая, что мы должны дорожить всем, что составляет основу нашей жизни».

Отдельное внимание в ходе разговора Путин уделил любви к Родине и отметил ее исключительное значение в жизни каждого человека.

«Думаю, что это — основа всей нашей жизни, на которую опирается вся российская история. Она осознанно или неосознанно передается и нам от поколения к поколению. В данном случае от поколения победителей», — заключил глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, но они не будут массовыми.