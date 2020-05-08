По словам главы государства, это чувство передается от поколения к поколению.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Президент России Владимир Путин в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне дал интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир». В ходе беседы с журналистом глава государства подчеркнул важность человеческого воспитания и вспомнил, как трепетно к нему относились родители.

«Это хорошо и широко известно, мои родители были простые люди из рабочей среды. Я не сразу это понял — как они относятся ко мне. Потому что маленькие дети ко всему, что вокруг них происходит, относятся как к должному. Но взрослея, я все больше понимал, что в основе всей их жизни, во всяком случае, когда я появился на свет, лежит стремление сделать все для моего становления и роста, чтобы я был готов к взрослой жизни, получил образование», — рассказал российский лидер.

Путин осознал, что в основе отношения отца и матери к нему лежит любовь. Причем эта любовь у его родителей, как отметил президент, прослеживалась не только к детям. Будучи ребенком, он наблюдал за тем, с какой теплотой его семья относится к окружающим людям и сделал вывод, что смыслом жизни его родителей стала именно любовь, «означающая, что мы должны дорожить всем, что составляет основу нашей жизни».

Отдельное внимание в ходе разговора Путин уделил любви к Родине и отметил ее исключительное значение в жизни каждого человека.

«Думаю, что это — основа всей нашей жизни, на которую опирается вся российская история. Она осознанно или неосознанно передается и нам от поколения к поколению. В данном случае от поколения победителей», — заключил глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, но они не будут массовыми.

Тема:
День Победы
8 мая
Более 80% россиян поддерживают онлайн-акцию «Бессмертный полк»
8 мая
Задержан лжекуратор программы «Дети войны», похищавший деньги у пенсионеров в Москве
8 мая
Блокадник пролетел над Петербургом в рамках генеральной репетиции Парада Победы
8 мая
Юрий Башмет возглавил сводных хор в честь Дня Победы
8 мая
Всероссийская акция «Библионочь» в честь Дня Победы проходит онлайн
8 мая
Матвиенко: На политиках лежит особая ответственность за сохранение исторической правды
7 мая
«Ленрезерв» 9 мая проведет онлайн-экскурсию для всех желающих
7 мая
К виртуальному «Бессмертному полку» присоединились около двух миллионов человек
7 мая
Генеральные репетиции воздушных парадов прошли в российских регионах
7 мая
Водолазы подняли артефакты с немецкого миноносца, затонувшего в 1944 году

Читайте также

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
74.12
0.15 80.06
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:56
В Петербурге старейший ветеран Военно-Морского флота принял личный Парад Победы
11:48
Ни шагу без контроля: россиян попросили носить при себе документы на квартиру
11:41
Более 80% россиян поддерживают онлайн-акцию «Бессмертный полк»
11:34
«Очень страшно!» — Бородину на новом фото сравнили с вампиром
11:26
Как защититься от клещей в сезон их активности?
11:17
Дональд Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Врач: Надежда Бабкина вряд ли сможет вернуться на сцену
ТОП-5 имен девочек, обладательницы которых очаровывают с первых секунд

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок