Ученые назвали количество интимных близостей нужных человеку для счастья

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Ниса Мурзанаева
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Канадские специалисты рассказали, сколько раз в неделю нужно предаться любовным утехам, чтобы почувствовать себя отлично.

Ученые назвали количество интимных близостей нужных человеку для счастья

Фото: www.globallookpress.com © M. Stolt / CHROMORANGE

Ученые из Канады утверждают — чтобы чувствовать себя хорошо, влюбленной паре не обязательное предаваться любовным утехам каждый день. Об этом пишет «Экономика сегодня».

Специалисты проанализировали сексуальное поведение множества партнеров. Выяснилось, что счастливой паре хватает всего одного раза в неделю.

По данным экспертов, партнеры, которые занимаются сексом чаще, не становятся от этого более привязанными друг к другу. Каких-либо кардинальных изменений в качество отношений количество интимных связей, увы, не привносит.

Недавно специалист по поведенческой неврологии Гонсало Куинтана Зунино из канадского Университета Конкордия рассказал, как заниматься сексом во время пандемии коронавируса.

А ученые из Андалузского института сексологии и психологии в Испании завершили исследование особенностей женского либидо. И назвали группы женщин, которые больше всего хотят заниматься сексом.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы самые сексуальные мужские и женские имена.

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Ученые назвали количество интимных близостей нужных человеку для счастья

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