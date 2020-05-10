Из-за коронавируса все бары и пабы закрыты, а употреблять спиртное дома артист не привык.

Ефремов пожаловался, что не может пить, как раньше

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Известный российский актер Михаил Ефремов заявил, что не может пить, как раньше. В связи с введенным режимом самоизоляции артист не может посещать питейные заведения, а употреблять алкоголь дома — не в его вкусе.

«Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик. Раньше можно было после репетиции или спектакля на час-полтора сходить и выпить», — цитирует знаменитость «Коммерсантъ».

По словам Михаила Ефремова, в настоящий момент он находится в самоизоляции вместе с детьми. Он считает, что в такой ситуации у него «больше ответственности за все».

«Иногда моя дочь разрешает мне кое-что, но все равно это меньше, чем раньше», — поделился артист.

Михаил Ефремов частенько попадал в неловкие ситуации, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Устраивал дебоши в отелях, выходил пьяным на сцену и вступал в конфликты с правоохранителями. Однажды актер, будучи пьяным, неудачно пошутил над режиссером Никитой Михалковым, что привело некогда добрых приятелей к ссоре.

Ранее 5-tv.ru писал, как пристрастие к алкоголю повлияло на жизнь Михаила Ефремова.

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