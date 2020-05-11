Герцог Сессекский и Меган Маркл живут в роскошном особняке, принадлежащем голливудскому магнату, в Лос-Анджелесе.

Принц Гарри записал неожиданное видеообращение после переезда в Калифорнию

Фото: EPA

Принц Гарри опубликовал в Twitter первое видеообращение к подписчикам после своего переезда в Лос-Анджелес. Он рассказал, что должен был прилететь в Нидерланды на открытие традиционных «Игр непобежденных» Invictuss Games), однако путешествие пришлось отменить.

«Игры непобежденных» — это международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами. Из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось перенести на следующий год.

«Наша команда быстро отреагировала на сложившуюся ситуацию и проделала колоссальную работу, чтобы соревнования могли состояться в следующем году. О новых датах мы сообщим вам совсем скоро», — сказал принц Гарри.

Герцог Сассекский призвал всех военных поддерживать друг друга в столь непростое время и оказывать посильную помощь нуждающимся.

Больше месяца назад принц Гарри и Меган Маркл вместе с годовалым сыном Арчи поселились в США на вилле стоимостью 14,5 миллиона фунтов стерлингов, принадлежащей 50-летнему голливудскому магнату Тайлеру Перри. Чтобы папарацци не узнали о переезде знаменитостей из Канады в Калифорнию их богатый гостеприимный друг прислал за ними свой частный самолет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Меган Маркл и принц Гарри отметили первый день рождения своего сына Арчи вдали от королевской семьи.

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