Принц Гарри записал неожиданное видеообращение после переезда в Калифорнию

Принц Гарри опубликовал в Twitter первое видеообращение к подписчикам после своего переезда в Лос-Анджелес. Он рассказал, что должен был прилететь в Нидерланды на открытие традиционных «Игр непобежденных» Invictuss Games), однако путешествие пришлось отменить.

«Игры непобежденных» — это международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами. Из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось перенести на следующий год.

«Наша команда быстро отреагировала на сложившуюся ситуацию и проделала колоссальную работу, чтобы соревнования могли состояться в следующем году. О новых датах мы сообщим вам совсем скоро», — сказал принц Гарри.

A video message from Prince Harry via WeAreInvictuss to mark what would have been the InvictusGamesNLL opening ceremony. While the games were postponed this year due to the pandemic, there is good news for competitors — they will now take place in 2021.pic.twitter.com/Z3JMPmqCFD