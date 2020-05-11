Семейный снимок на странице супруги знаменитого композитора вызвал любопытство поклонников.

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Фото, видео: Instagram @olgakroutoi

Нежный снимок на странице Ольги Крутой в Instagram вызвал вопросы поклонников. Живущая в США супруга российского композитора показала фрагмент семейного торжества по случаю Дня матери. Этот праздник традиционно отмечается в Штатах и других странах мира во второе воскресенье мая. На фото запечатлены представительницы четырех поколений семьи — сама Ольга, ее мама, обе дочери и внучка Деми-Роуз Беркович.

«Поздравляю свою любимую мамочку, спасибо за твою заботу, поддержку и безусловную любовь, за то, что я твоя дочь. Благодарю тебя за то, что я мама двух прекрасных дочерей. Наша любовь самая трепетная и нежная», — написала Крутая.

Instagram @olgakroutoi

Подписчики изучили кадр и заметили любопытную деталь — кольцо на правой руке младшей дочери Александры, похожее на обручальное. Между почитателями композитора тут же возникли слухи о ее свадьбе.

«Младшенькая уже замужем?» — спросил один из пользователей.

«Младшенькой 16 лет», — уточнила она и тем самым пресекла распространение лишних сплетен.

Впрочем, сам знаменитый отец не скрывал, что у Александры есть молодой человек. Как рассказывал Игорь Крутой осенью прошлого года, из-за этих отношений у его дочери появились проблемы с учебой, отчего ему пришлось вмешаться в личную жизнь наследницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Крутой поразил подписчиков своей физической формой.

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