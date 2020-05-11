Соседи не знали о существовании хосписа, загоревшегося в Подмосковье

Жильцы окрестных домов удивились, когда стал известен тип учреждения.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Живущие по соседству с загоревшимся в подмосковном Красногорске хосписом не знали, что находится в здании. Это стало известно из разговора с обитателями окрестных домов.

«Когда возгорание произошло, мы думали — обычный дом. Мимо проходящие люди сказали, что это дом престарелых. Потом сказали, что это частная больница. Я была удивлена, что это хоспис», — рассказала одна из местных жителей Анна Гут.

По ее словам, о существовании хосписа могли знать только люди, проживающие вплотную к учреждению. Остальные в округе не интересовались его предназначением.

Как сообщалось, пожар возник в пансионате-хосписе для пожилых «Второй дом» на улице Тенистой вечером накануне. По последним данным, погибли девять человек. Еще восемь госпитализированы. Несколько постояльцев покинули здание самостоятельно. На месте работают сотрудники спецслужб, обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что загоревшийся хоспис в Подмосковье работал без документов.

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