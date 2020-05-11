«Понятно, в кого ты такая»: Каменских показала маму на совместном фото
Поклонники отметили, что родительница певицы не уступает ей в обаянии.
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Фото, видео: Instagram @kamenskux
Совместное фото Насти Каменских с мамой приятно удивило ее поклонников. Певица поздравила ее и подписчиков в Instagram с Днем матери, который отмечают на Украине, в США и в двух десятках других государств во второе воскресенье мая.
По случаю праздника звезда выложила в микроблог селфи с родительницей. Фанаты артистки давно знают, что Анастасия унаследовала фамилию и талант матери. Она появилась на свет в семье певицы Национального академического народного хора Украины имени Григория Веревки Лидии Каменских и концертного директора этого хора Алексея Жмура. Дочь не носила фамилию отца, потому что мама считала ее неблагозвучной.
Как убедились фолловеры, помимо фамилии и вокальных данных Настя переняла от Лидии Каменских и природную красоту. Увидев снимок, многие признали, что обе персоны на нем одинаково обаятельны. А отдельным пользователям дама постарше понравилась больше.
«Вау! Мама такая же красивая, как и Настя!»
«Светленькая круче»;
«Теперь понятно, в кого ты такая красотка», — ответили в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что «стриптиз» Насти Каменских рассмешил фанатов.
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