«Понятно, в кого ты такая»: Каменских показала маму на совместном фото

Совместное фото Насти Каменских с мамой приятно удивило ее поклонников. Певица поздравила ее и подписчиков в Instagram с Днем матери, который отмечают на Украине, в США и в двух десятках других государств во второе воскресенье мая.

По случаю праздника звезда выложила в микроблог селфи с родительницей. Фанаты артистки давно знают, что Анастасия унаследовала фамилию и талант матери. Она появилась на свет в семье певицы Национального академического народного хора Украины имени Григория Веревки Лидии Каменских и концертного директора этого хора Алексея Жмура. Дочь не носила фамилию отца, потому что мама считала ее неблагозвучной.

Instagram @kamenskux

Как убедились фолловеры, помимо фамилии и вокальных данных Настя переняла от Лидии Каменских и природную красоту. Увидев снимок, многие признали, что обе персоны на нем одинаково обаятельны. А отдельным пользователям дама постарше понравилась больше.

«Вау! Мама такая же красивая, как и Настя!»

«Светленькая круче»;

«Теперь понятно, в кого ты такая красотка», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что «стриптиз» Насти Каменских рассмешил фанатов.