Поклонники отметили, что родительница певицы не уступает ей в обаянии.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @kamenskux

Совместное фото Насти Каменских с мамой приятно удивило ее поклонников. Певица поздравила ее и подписчиков в Instagram с Днем матери, который отмечают на Украине, в США и в двух десятках других государств во второе воскресенье мая.

По случаю праздника звезда выложила в микроблог селфи с родительницей. Фанаты артистки давно знают, что Анастасия унаследовала фамилию и талант матери. Она появилась на свет в семье певицы Национального академического народного хора Украины имени Григория Веревки Лидии Каменских и концертного директора этого хора Алексея Жмура. Дочь не носила фамилию отца, потому что мама считала ее неблагозвучной.

Instagram @kamenskux

Как убедились фолловеры, помимо фамилии и вокальных данных Настя переняла от Лидии Каменских и природную красоту. Увидев снимок, многие признали, что обе персоны на нем одинаково обаятельны. А отдельным пользователям дама постарше понравилась больше.

«Вау! Мама такая же красивая, как и Настя!»

«Светленькая круче»;

«Теперь понятно, в кого ты такая красотка», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что «стриптиз» Насти Каменских рассмешил фанатов.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:22
Несуществующие страны на карте мира 1922 года удивили пользователей сети
5:11
«Понятно, в кого ты такая»: Каменских показала маму на совместном фото
4:24
Как изменятся цены на авиаперелеты из-за соблюдения социальной дистанции в самолетах
3:33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака
2:47
Соседи не знали о существовании хосписа, загоревшегося в Подмосковье
2:19
Следователи допрашивают организатора загоревшегося хосписа для пожилых в Подмосковье

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака
Астрологический карнавал и сюрпризы: Что звезды сулят на неделю с 11 по 17 мая
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок