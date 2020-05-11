Сингапурские ученые аннулировали прогнозы об окончании пандемии COVID-19
Исследователи признали, что их выводы больше не актуальны из-за быстро меняющейся обстановки в мире.
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Фото, видео: ТАСС / SEDAT SUNA, /RONALD WITTEK, /Franck Castel, /Шарифулин Валерий
Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна аннулировали свои прогнозы об окончании эпидемии COVID-19 в разных странах. Исследователи заявили, что в условиях быстро меняющейся обстановки их выводы оказываются не действительны, удалили все графики с сайта и предложили посмотреть модели других исследовательских центров.
«Предыдущие прогнозы больше не действительны, поскольку варианты развития ситуации в реальном мире быстро меняются», — цитирует сообщение университета РИА Новости.
Для составления прогнозов сингапурские ученые изучили данные по 131 стране. Они использовали SIR-модель — математическую модель распространения коронавируса, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. На основе этой информации специалисты сделали предварительные выводы, однако в связи со стремительным изменением картины распространения COVID-19 результаты приходилось постоянно обновлять.
Так, до 6 мая эксперты предполагали, что всплеск распространения коронавируса в России должен завершиться 17 августа, затем они сдвинули срок на 24 августа, а 7 мая перенесли его на 8 сентября.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вирусолог предупредил о резком росте случаев заражения коронавирусом в РФ.
Полезная информация:
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Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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