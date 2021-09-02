Какие факторы могут «обмануть» тест на коронавирус?
Специалист по диагностике инфекционных заболеваний Дмитрий Гордеев рассказал, что может помешать получить правильный результат анализов.
Фото: ТАСС / Britta Pedersen
Специалист по диагностике инфекционных заболеваний Лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев рассказал, что препятствует получению правильных результатов тестирования на COVID-19. По словам эксперта, повлиять на результаты анализов может, во-первых, неправильная процедура взятия биологического материала.
Как пояснил медик в интервью РБК, для проведения теста необходимо взять мазок с задней стенки глотки. Это может качественно сделать медсестра, однако если процедуру будет проводить сам пациент при «бесконтактных» тестах, то есть вероятность снижения результативности.
«Это может произойти как из-за неправильно выбранной точки для взятия клеток, так и из-за кашля или рвотного рефлекса — естественной реакции на раздражение задней поверхности глотки, которая нарушит процедуру взятия», — отметил Гордеев.
Он напомнил, что за три часа перед тестированием лучше не есть, не пить, не курить и не полоскать горло.
«Клетки, выстилающие слизистую оболочку — эпителиальные клетки, часто обновляются. С водой, пищей, избытком слюны (в результате курения) они попадают в пищевод», — пояснил специалист.
Заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина также добавила, что важно соблюдать правила транспортировки биоматериала.
«Важно исключение контаминации, когда генетический материал в образец для исследования попадает из другого образца или с объектов в лаборатории», — резюмировала эксперт.
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