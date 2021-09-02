Какие факторы могут «обмануть» тест на коронавирус?

|
Карина Бернтгольц
3 491

Специалист по диагностике инфекционных заболеваний Дмитрий Гордеев рассказал, что может помешать получить правильный результат анализов.

Какие факторы могут «обмануть» тест на коронавирус?

Фото: ТАСС / Britta Pedersen

Тема:
Эпидемия коронавируса

Специалист по диагностике инфекционных заболеваний Лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев рассказал, что препятствует получению правильных результатов тестирования на COVID-19. По словам эксперта, повлиять на результаты анализов может, во-первых, неправильная процедура взятия биологического материала.

Как пояснил медик в интервью РБК, для проведения теста необходимо взять мазок с задней стенки глотки. Это может качественно сделать медсестра, однако если процедуру будет проводить сам пациент при «бесконтактных» тестах, то есть вероятность снижения результативности.

«Это может произойти как из-за неправильно выбранной точки для взятия клеток, так и из-за кашля или рвотного рефлекса — естественной реакции на раздражение задней поверхности глотки, которая нарушит процедуру взятия», — отметил Гордеев.

Он напомнил, что за три часа перед тестированием лучше не есть, не пить, не курить и не полоскать горло.

«Клетки, выстилающие слизистую оболочку — эпителиальные клетки, часто обновляются. С водой, пищей, избытком слюны (в результате курения) они попадают в пищевод», — пояснил специалист.

Заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина также добавила, что важно соблюдать правила транспортировки биоматериала.

«Важно исключение контаминации, когда генетический материал в образец для исследования попадает из другого образца или с объектов в лаборатории», — резюмировала эксперт.

 

Тема:
Эпидемия коронавируса
1 сент
Почему витамины не помогут в борьбе с коронавирусом?
1 сент
Планирующих отдохнуть в Турции с 6 сентября ждут новые ограничения
1 сент
Гости вычислили, кто заразил жену Шаляпина COVID на свадьбе
31 авг
Центр имени Чумакова разработает вакцину от дельта-штамма COVID-19
31 авг
Словакия прекратит применение российской вакцины «Спутник V»
31 авг
Прохор Шаляпин рассказал о самочувствии заболевшей коронавирусом жены
31 авг
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
30 авг
Умер звезда фильма «По небу босиком» Олег Гусейнов
30 авг
Не пижама, а выходная одежда: как организовать работу на «удаленке»
30 авг
Друг Шаляпина сообщил новые подробности о тяжелом состоянии жены певца
+8° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.19
-0.09 86.39
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:32
У принца Гарри и Меган Маркл вскрылся долг в размере восьми миллионов рублей
8:20
Пассажирский микроавтобус съехал в кювет в Челябинской области
8:17
Почему Юрий Шатунов продолжает петь запрещенные песни?
8:14
Какие имена притягивают нищету и проблемы своим носителям
8:04
Ребенок погиб в результате стрельбы в американской школе
7:50
Дана Борисова попросила Бога «дать разум» справившей нужду под елкой Волочковой

Сейчас читают

Россия — Хорватия — 0:0, комментарий по матчу отбора ЧМ-2022, мнение Дмитрия Егорова, 1 сентября…
Степень свободы: почему разъяренные мигранты не дошли до столицы
Ученые раскрыли секрет военных для засыпания за две минуты
«Купание» в розах и танцы голышом: свадьба рэпера Моргенштерна отгремела в Москве
Крест и фотография: как выглядит могила Бориса Клюева спустя год после смерти

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака