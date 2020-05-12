Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 12 мая

Погибшие и пострадавшие на 12 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 4 260 321 человек. Болезнь унесла жизни 287 353 человек. Выздоровели 1 530 154 пациента.

Ситуация в России

В России по данным Оперативного штаба на 12 мая выявлено в общей сложности 221 573 случая инфицирования COVID-19. Выздоровели 39 863 человека. Зарегистрировано 2 012 летальных случаев. На сегодняшний день проведено более 5,2 миллиона тестов.

Период нерабочих дней с 12 мая завершился в России.

Губернатор Петербурга рассказал, как город будет жить после 12 мая.

Коронавирус выявили у главврача Боткинской больницы в Москве Алексея Шабунина.

Главврач больницы в Коммунарке назвал процент выживших после ИВЛ. По словам Дениса Проценко, успешное отлучение от аппаратов отмечено у 13,6% пациентов. Средний возраст пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ — 63,9 года.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил срок действия ограничений в Петербурге из-за COVID-19 до 31 мая. С 12 мая жители города обязуются ходить в магазин, ездить на транспорте и в такси, а также ходить по улице в масках и перчатках, а местные власти в свою очередь — обеспечить продажу средств защиты в вестибюлях станций метро, а также проинформировать граждан о местах реализации масок и перчаток.

Кабмин выделил более 81 миллиарда рублей пострадавшему от пандемии бизнесу. Субсидии из резервного фонда правительства получат более 970 тысяч организаций.

Всем российским семьям выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет. О новой мере поддержки президент РФ сообщил во время обращения к россиянам, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Минпросвещения рассказали о требованиях к организации ЕГЭ из-за коронавируса. В ведомстве отметили, что решение о повторном переносе Единого госэкзамена еще не принято.

Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения коронавируса и подъему новой волны эпидемии COVID-19. Об этом заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

Защитная медицинская маска стала новым трендом в реалиях пандемии коронавируса. Однако далеко не все знают, как правильно носить и утилизировать это средство защиты. О самых распространенных ошибках в использовании масок рассказал кандидат медицинских наук, врач высшей категории, оториноларинголог Владимир Зайцев.

Хороший признак в ситуации с коронавирусом в России заметил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он заявил, что это внушает оптимизм во время пандемии, однако призвал не обольщаться нынешним успехом в борьбе с COVID-19. По его словам, крупные очаги инфекции уже взяты под контроль, а новые не появляются. В России же об улучшении ситуации говорит снижение коэффициента заражения.

Ситуация в мире

Режим ЧС в большинстве регионов Японии планируют отменить уже на этой неделе.

Власти Турции вновь вводят четырехдневный комендантский час с 16 по 19 мая в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Высокая заразность коронавируса делает заболевание очень опасным, заявил китайский вирусолог Чжун Наньшань. По его словам, COVID-19 передается быстрее и легче сезонного гриппа и ОРВИ.

Чжун Наньшань уверен, что в борьбе с пандемией коронавируса помогут: ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя изоляция зараженного.

Ученый из США рассказал, что поможет повысить точность прогнозов распространения коронавируса в РФ.

Американский биолог объяснила, почему тесты на COVID-19 могут показывать ошибочные результаты.

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 4,1 миллиона человек. Жертв — уже более 283 тысяч.

Финляндия с 14 мая готова открыть границы и разрешить гражданам выезд в страны Шенгенской зоны. Правда, только по работе и с последующей двухнедельной изоляцией. Туристические поездки остаются пока под запретом.

Власти Великобритании начнут ослаблять карантин с 13 мая. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, время отменять его еще не пришло.

А в Нидерландах есть возможность в полном смысле слова сходить в ресторан — специальный, антикоронавирусный. Уютные стеклянные кабинки на двоих установили на берегу реки.

В Израиле сообщили об успехе в разработке вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр обороны страны Нафтали Беннет. Ученые пока не подтвердили проверку лекарства.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112