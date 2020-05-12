ИВЛ «Авента-М» до конца расследования ЧП в больнице Петербурга использовать не будут
Соответствующее заявление сделал главный врач клиники после того, как в лечебном учреждении произошел пожар. Предположительно, причиной возгорания стала неисправность оборудования.
Фото: ТАСС / Полина Петренко
Главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий и заведующий отделением общей реанимации Валерий Сулима рассказали о ситуации в клинике после пожара и мерах, которые медперсонал принимал для ликвидации последствий происшествия.
«В 6.20 в реанимационном отделении произошло возгорание. Над причиной возгорания работает комиссия. <…> Восемь сотрудников отделения реанимации приняли незамедлительные меры для устранения последствий. Потребовалась эвакуация 15 пациентов из отделения реанимации и 135 пациентов, у которых было среднее и легкое течение заболевания», — сообщил Стрижелецкий.
Он добавил, что в ходе пожара всех пациентов спасти не удалось. Как стало известно 5-tv.ru, пять человек, лечившихся от COVID-19, погибли. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Согласно предположительной версии, пожар произошел из-за загоревшегося аппарата искусственной вентиляции легких «Авента-М». На время расследования данное медоборудование применятся для лечения пациентов не будет.
«В настоящее время эти аппараты не используются. Используется другое оборудование, которое имеется в нашем арсенале», — пояснил главврач лечебного учреждения.
После пожара в Петербурге Росздравнадзор намерен проверить качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов ИВЛ, установленных в больнице Святого Георгия.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, аппараты ИВЛ также проверят в московской больнице имени Спасокукоцкого, где пожар случился 9 мая. По предварительным данным, медоборудование петербургской и московской клиник могло быть изготовлено на одном заводе.
Читайте также
45%
-0.44 79.44
-0.56
Нашли ошибку?