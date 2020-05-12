ИВЛ «Авента-М» до конца расследования ЧП в больнице Петербурга использовать не будут

Главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий и заведующий отделением общей реанимации Валерий Сулима рассказали о ситуации в клинике после пожара и мерах, которые медперсонал принимал для ликвидации последствий происшествия.

«В 6.20 в реанимационном отделении произошло возгорание. Над причиной возгорания работает комиссия. <…> Восемь сотрудников отделения реанимации приняли незамедлительные меры для устранения последствий. Потребовалась эвакуация 15 пациентов из отделения реанимации и 135 пациентов, у которых было среднее и легкое течение заболевания», — сообщил Стрижелецкий.

Он добавил, что в ходе пожара всех пациентов спасти не удалось. Как стало известно 5-tv.ru, пять человек, лечившихся от COVID-19, погибли. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Согласно предположительной версии, пожар произошел из-за загоревшегося аппарата искусственной вентиляции легких «Авента-М». На время расследования данное медоборудование применятся для лечения пациентов не будет.

«В настоящее время эти аппараты не используются. Используется другое оборудование, которое имеется в нашем арсенале», — пояснил главврач лечебного учреждения.

После пожара в Петербурге Росздравнадзор намерен проверить качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов ИВЛ, установленных в больнице Святого Георгия.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, аппараты ИВЛ также проверят в московской больнице имени Спасокукоцкого, где пожар случился 9 мая. По предварительным данным, медоборудование петербургской и московской клиник могло быть изготовлено на одном заводе.