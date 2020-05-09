Путин пообещал провести «Бессмертный полк» на Красной площади

9 мая президент поучаствовал в памятной акции в режиме онлайн.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев

Тема:
День Победы

Президент РФ Владимир Путин пообещал провести акцию «Бессмертный полк» на Красной площади. Заявление он сделал во время обращения к участникам виртуального шествия.

«Хочу обратиться сейчас к тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии „Бессмертного полка“ с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — сказал глава государства.

Во время обращения президент стоял рядом с портретами своих близких — ветеранов, в том числе отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина. Для поддержки онлайн-формата «Бессмертного полка» он также выложил в интернете фотографии своих родственников-фронтовиков.

Как сообщал 5-tv.ru, в предыдущие годы Владимир Путин возглавлял шествие «Бессмертного полка» в центре Москвы, держа в руках портрет отца-фронтовика. В этом году он участвовал в акции из Кремля в онлайн-режиме.

Тема:
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