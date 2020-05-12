Владимирские медики пожаловались на мизерные доплаты за борьбу с коронавирусом
Некоторым медработникам заплатили в 40 раз меньше положенного.
Фото: ТАСС / MAXIM SHIPENKOV
Сотрудники станции скорой помощи города Владимира пожаловались на мизерные доплаты, которые они получили за апрель в связи с дополнительной нагрузкой из-за пандемии коронавируса. Некоторым работникам заплатили в 40 раз меньше положенного.
«Мы подробно изучили постановления правительства № 415 и № 484. После этого наш департамент Владимирской области издал приказ, чтобы все главные врачи разработали проект приказов, по которым они будут начислять деньги. И там было прописано, что фельдшеры должны получить 11 тысяч рублей, а врачи — 22 тысячи», — рассказала одна из медиков порталу «ПроВладимир».
По ее словам, меньше им заплатили из-за фразы чиновника про «фактически отработанное время». Их работодатель решил, что речь идет о непосредственном времени работы с инфицированными COVID-19.
«Наш работодатель посчитал, что это расчет за минуты. Там даже был расписан пример: вот такой-то фельдшер был на вызове столько-то времени и одна минута стоила 2,44 рубля, представляете?» — возмущены медработники.
В итоге самую большую доплату за борьбу с коронавирусом во Владимире получил фельдшер педиатрической бригады — 1800 рублей. Некоторым работникам заплатили от 250 до 300 рублей вместо 11 тысяч.
Председатель первичного профсоюза «Действие» написала письмо губернатору региона Владимиру Сипягину с просьбой разъяснить, что такое «фактически отработанное время». Сейчас медики ждут от него ответа.
Как сообщал 5-tv.ru, во время обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин раскритиковал чиновников за сбои в выплатах медикам, борющимся с коронавирусом. Он отметил, что федеральный центр перевел необходимые для этого деньги в регионы.
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