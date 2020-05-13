В России за сутки выявлено 10 028 новых случаев инфицирования COVID-19 в 83 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни.

Статистика по регионам:

Москва — 4703

Московская область — 962

Санкт-Петербург — 435

Нижегородская область — 271

Свердловская область — 135

Волгоградская область — 124

Республика Дагестан — 109

Рязанская область — 97

Смоленская область — 97

Краснодарский край — 96

Калужская область — 94

Красноярский край — 93

Белгородская область — 90

Тульская область — 89

Ярославская область — 88

Ростовская область — 87

Республика Татарстан — 87

Тамбовская область — 85

Саратовская область — 85

Самарская область — 79

Республика Северная Осетия — 78

Чувашская Республика — 78

Тюменская область — 75

Кабардино-Балкарская Республика — 74

Новосибирская область — 74

Брянская область — 73

Владимирская область — 72

Курская область — 67

Ленинградская область — 66

Орловская область — 59

Приморский край — 53

Ставропольский край — 51

Челябинская область — 51

Оренбургская область — 50

Республика Башкортостан — 49

Ямало-Ненецкий АО — 49

Пермский край — 48

Липецкая область — 46

Ульяновская область — 46

Республика Саха (Якутия) — 46

Хабаровский край — 46

Астраханская область — 44

Мурманская область — 43

Республика Ингушетия — 43

Ханты-Мансийский АО — 43

Алтайский край — 43

Пензенская область — 42

Воронежская область — 40

Калининградская область — 40

Республика Мордовия — 37

Республика Калмыкия — 35

Республика Марий Эл — 32

Чеченская Республика — 28

Республика Бурятия — 28

Еврейская АО — 24

Омская область — 23

Забайкальский край — 22

Республика Хакасия — 21

Кировская область — 20

Иркутская область — 20

Камчатский край — 20

Архангельская область — 19

Республика Адыгея — 19

Костромская область — 18

Вологодская область — 17

Томская область — 17

Новгородская область — 14

Республика Тыва — 13

Амурская область — 13

Республика Коми — 12

Карачаево-Черкесская Республика — 12

Псковская область — 11

Ивановская область — 10

Тверская область — 10

Кемеровская область — 9

Республика Крым — 7

Республика Карелия — 5

Магаданская область — 5

Республика Алтай — 4

Чукотский АО — 4

Курганская область — 2

Сахалинская область — 1

Севастополь — 1

Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 96 человек. Полностью за сутки выздоровели 4 491 пациент.

Всего в стране зарегистрировано 242 271 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 2116 человек, выздоровели 48 003 человек. За сутки проведено около 177 тысяч тестов, всего за время пандемии в нашей стране сделано более 5,9 миллиона тестов. Под медицинским наблюдением остаются 259 тысяч человек.

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