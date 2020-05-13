В России за сутки выявлено 10 028 новых случаев инфицирования COVID-19
Всего в стране зарегистрировано 242 271 человека с положительными результатами теста на коронавирус. Проведено более 5,9 миллиона тестов.
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
В России за сутки выявлено 10 028 новых случаев инфицирования COVID-19 в 83 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни.
Статистика по регионам:
Москва — 4703
Московская область — 962
Санкт-Петербург — 435
Нижегородская область — 271
Свердловская область — 135
Волгоградская область — 124
Республика Дагестан — 109
Рязанская область — 97
Смоленская область — 97
Краснодарский край — 96
Калужская область — 94
Красноярский край — 93
Белгородская область — 90
Тульская область — 89
Ярославская область — 88
Ростовская область — 87
Республика Татарстан — 87
Тамбовская область — 85
Саратовская область — 85
Самарская область — 79
Республика Северная Осетия — 78
Чувашская Республика — 78
Тюменская область — 75
Кабардино-Балкарская Республика — 74
Новосибирская область — 74
Брянская область — 73
Владимирская область — 72
Курская область — 67
Ленинградская область — 66
Орловская область — 59
Приморский край — 53
Ставропольский край — 51
Челябинская область — 51
Оренбургская область — 50
Республика Башкортостан — 49
Ямало-Ненецкий АО — 49
Пермский край — 48
Липецкая область — 46
Ульяновская область — 46
Республика Саха (Якутия) — 46
Хабаровский край — 46
Астраханская область — 44
Мурманская область — 43
Республика Ингушетия — 43
Ханты-Мансийский АО — 43
Алтайский край — 43
Пензенская область — 42
Воронежская область — 40
Калининградская область — 40
Республика Мордовия — 37
Республика Калмыкия — 35
Республика Марий Эл — 32
Чеченская Республика — 28
Республика Бурятия — 28
Еврейская АО — 24
Омская область — 23
Забайкальский край — 22
Республика Хакасия — 21
Кировская область — 20
Иркутская область — 20
Камчатский край — 20
Архангельская область — 19
Республика Адыгея — 19
Костромская область — 18
Вологодская область — 17
Томская область — 17
Новгородская область — 14
Республика Тыва — 13
Амурская область — 13
Республика Коми — 12
Карачаево-Черкесская Республика — 12
Псковская область — 11
Ивановская область — 10
Тверская область — 10
Кемеровская область — 9
Республика Крым — 7
Республика Карелия — 5
Магаданская область — 5
Республика Алтай — 4
Чукотский АО — 4
Курганская область — 2
Сахалинская область — 1
Севастополь — 1
Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 96 человек. Полностью за сутки выздоровели 4 491 пациент.
Всего в стране зарегистрировано 242 271 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 2116 человек, выздоровели 48 003 человек. За сутки проведено около 177 тысяч тестов, всего за время пандемии в нашей стране сделано более 5,9 миллиона тестов. Под медицинским наблюдением остаются 259 тысяч человек.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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