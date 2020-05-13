Даже в условиях пандемии США не прекращают попыток внести разлад между другими странами и навязать свою точку зрения. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Раздаются голословные обвинения в адрес Китайской народной республики, Российской Федерации. Игнорируются призывы приостановить односторонние санкции на период борьбы с коронавирусной инфекцией. Санкции, которые препятствую гуманитарным поставкам медикаментов, оборудования и продовольствия. Огульно критикуется Всемирная организация здравоохранения», — сказал министр иностранных дел РФ.

То, что США не хотят объединять усилия с другими странами в борьбе с коронавирусом доказывает и тот факт, что американский сенат начал рассмотрение законопроекта о введении санкций против Китая. Официальный предлог — Пекин не предупредил Штаты о надвигающейся угрозе. Документ может развязать руки Трампу — позволит замораживать активы Поднебесной на территории страны, аннулировать визы и накладывать другие ограничения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса. Китай выражает решительный протест в связи с внесением рядом американских сенаторов законопроекта против Китая, предусматривающего санкции за COVID-19.