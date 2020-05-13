В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
Китай выражает решительный протест в связи с внесением рядом американских сенаторов законопроекта против Китая, предусматривающего санкции за COVID-19.
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Фото, видео: ТАСС / Иванов Артем, 5-tv.ru
Сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против Китая из-за коронавируса. Инициатором документа стал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он уверен: если бы китайские власти вовремя оповестили об опасности, в США не было бы вспышки COVID-19.
Законопроект разрешает президенту Трампу замораживать китайские активы, аннулировать визы и накладывать другие ограничения. Вашингтон неоднократно возлагал вину за распространение коронавируса на Китай. В США от него скончались уже более 80 тысяч человек, а по прогнозам экспертов к августу эта цифра может увеличиться вдвое.
Накануне спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой в истории страны».
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Ухань вернулся коронавирус. Новый случай заражения выявили впервые за долгое время. Инфекция COVID-19 снова появилась в городе, с которого началась пандемия.
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