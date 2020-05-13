Новая девушка Александра Маршала младше певца на 36 лет

Популярный российский певец Александр Маршал в интервью «Экспресс газете» признался, какого это — жить с девушкой на 36 лет младше себя.

Разменяв седьмой десяток, рок-музыкант продолжает разбивать женские сердца. Александр был женат трижды, однако семейная жизнь то и дело трещала по швам: то из-за активной жизненной позиции супруги, то из-за склонности артиста к изменам. Сейчас же он уверяет, что нашел ту единственную и неповторимую.

«Я рад, что последние три года живу с очаровательной Кариной Нугаевой. Она на 36 лет моложе. Разница в возрасте большая, а что делать, раз так случилось? Надо спросить, удалось ли ей преодолеть барьер возраста. А я, наоборот, счастлив, что такое юное создание нашло что-то во мне. Случайностей в жизни нет», — констатировал Маршал.

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В судьбу Александр поверил еще и потому, что родители новой пассии приняли его как родного. По словам исполнителя, в общении с мамой и папой Карины у них не было барьера. Вероятно, потому, что возраст будущего тестя, тещи и зятя примерно одинаков.

Отвечая на вопрос о том, чем занимается новая пассия артиста, Александр гордо заявил: трудится редактором на радио «Шансон».

«Мне нравятся умные женщины, а точнее, не дуры. Мне почти 63 и все для жизни имею: любимую женщину, взрослых детей, друзей, карьеру, поклонников… <…> Я всем доволен!» — подытожил Маршал.

И в заключение добавил, что очередная возлюбленная не только умная, но еще и мудрая дама. Она не запрещает певцу общаться ни с детьми, ни с их матерями, понимая, что у каждого человека есть святые обязанности.

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