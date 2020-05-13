Музыкант считает, что разница в возрасте не имеет значения, когда люди любят друг друга по-настоящему.

Новая девушка Александра Маршала младше певца на 36 лет

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Популярный российский певец Александр Маршал в интервью «Экспресс газете» признался, какого это — жить с девушкой на 36 лет младше себя.

Разменяв седьмой десяток, рок-музыкант продолжает разбивать женские сердца. Александр был женат трижды, однако семейная жизнь то и дело трещала по швам: то из-за активной жизненной позиции супруги, то из-за склонности артиста к изменам. Сейчас же он уверяет, что нашел ту единственную и неповторимую.

«Я рад, что последние три года живу с очаровательной Кариной Нугаевой. Она на 36 лет моложе. Разница в возрасте большая, а что делать, раз так случилось? Надо спросить, удалось ли ей преодолеть барьер возраста. А я, наоборот, счастлив, что такое юное создание нашло что-то во мне. Случайностей в жизни нет», — констатировал Маршал.

ВКонтакте

В судьбу Александр поверил еще и потому, что родители новой пассии приняли его как родного. По словам исполнителя, в общении с мамой и папой Карины у них не было барьера. Вероятно, потому, что возраст будущего тестя, тещи и зятя примерно одинаков.

Отвечая на вопрос о том, чем занимается новая пассия артиста, Александр гордо заявил: трудится редактором на радио «Шансон».

«Мне нравятся умные женщины, а точнее, не дуры. Мне почти 63 и все для жизни имею: любимую женщину, взрослых детей, друзей, карьеру, поклонников… <…> Я всем доволен!» — подытожил Маршал.

И в заключение добавил, что очередная возлюбленная не только умная, но еще и мудрая дама. Она не запрещает певцу общаться ни с детьми, ни с их матерями, понимая, что у каждого человека есть святые обязанности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто такая и чем занимается новая супруга певца и композитора Андрея Макаревича.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
73.58
0.15 79.78
0.34
ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным

Последние новости

20:01
«Русская Анджелина Джоли»: Виктория Боня похвасталась навыками визажиста
19:47
ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с ваучерами за неиспользованные авиабилеты
19:41
«Он молодец!» — Александр Маршал о жизни перенесшего инсульт Николая Носкова
19:36
Сирийские беженцы рассказали о борьбе за выживание в лагере Эр-Рукбан
19:31
Пандемия бьет по авто: «АвтоВАЗ» поднял цены на LADA
19:26
Чиновники из Димитровграда устроили «корпоратив» во время самоизоляции

Сейчас читают

«Искренне тебе благодарен!» — Эмин Агаларов объявил о разводе с супругой
ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным
Чешская журналистка решила «прославиться» и посоветовала послу РФ уехать домой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок