Видео: Почему мигранты собрались у консульства Узбекистана в Петербурге?

Мигранты из Узбекистана массово осаждают ворота консульства страны на 4-й Красноармейской улице в Петербурге. Причиной сходки выходцев из ближнего зарубежья стало желание улететь на родину.

Гражданин Узбекистана Турсунжон, как и другие собравшиеся у стен консульства, намерен добиться обратной связи от дипломатов. По его словам, на неоднократные обращения в представительство страны ответа нет.

«Вначале, когда я обратился, они мне сказали, чтобы скинули на электронную почту — почему я еду. Я скинул, мне ответ не пришел. Потом попросили в Telegram — тоже не пришло ничего. А сейчас обращаемся, говорят, обратно в Telegram. Сложновато, пожилые люди есть, люди с детьми. Жалко все-таки», — сказал Турсунжон.

Сотрудники консульства Узбекистана в Петербурге, в свою очередь, отмечают, что отправляют граждан страны на родину при первой возможности. В приоритете — беременные женщины и больные.

«Они хотят улететь домой. Они дисциплинированно здесь стоят, бардака нет. Мы объясняем про дистанцию, они все понимают. Мы все объясняем, помогаем. Отправляем в первую очередь беременных, больных», — сказал генеральный консул Республики Узбекистан в Петербурге Алишер Бабаев.

На месте за соблюдением порядка следят полицейские. Стражи порядка предупреждают собравшихся о необходимости соблюдения социальной дистанции в условиях мер самоизоляции из-за коронавируса.

Несмотря на это, люди толпятся у ворот в попытках получить какую-либо информацию. Одному из мигрантов стало плохо, и он стал садиться на тротуар. Мужчину тут же подхватили соотечественники, по предварительным данным, у него случился инсульт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге мигранты устроили сходку у консульства Узбекистана.