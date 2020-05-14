🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 мая, Луна в Водолее подойдет для научной и интеллектуальной работы, а также для новых романтических знакомств.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 мая, Луна в Водолее способствует научной и интеллектуальной работе, а также благосклонна к тем, кто отважится на новые романтические знакомства.
♈ Овен
Перестаньте извиняться за свое прошлое, за свои мысли, за желание оказаться на первом месте. Ваши трансформация и амбиции — нормальны. Если вы жаждете большего, нежели другие, так это исключительно их проблема.
Космический совет: не бойтесь показаться наглым.
♉ Телец
Вам предстоит разобраться со своими зависимостями в отношениях. Отдалитесь на время от тех, кто кажется вам нечестным. Посмотрите на близких со стороны. Друзья, родственники, вторая половинка… Пора понять, кто эти люди и почему вы должны продолжать с ними общение.
Космический совет: разберитесь со своим окружением.
♊ Близнецы
Ваш кажется, что из-за своих прошлых поступков (не всегда хороших), вы не заслуживаете получения удовольствия в настоящем. Но это не так. Каждый человек имеет право на ошибку, ровно также, как он имеет право на счастье. Просто извлеките из негативного опыта урок и двигайтесь дальше.
Космический совет: вы заслуживаете всех удовольствий, которые вам предлагает Вселенная.
♋ Рак
Найдите в себе силы и серьезно поговорите со своим ближайшим окружением. Вы не должны терпеть то, чего не заслуживаете. Разберитесь с самим собой и выскажите близким все претензии, которые у вас накопились. Только выберите для этого подходящий, спокойный тон.
Космический совет: поймите, что заставляет вас чувствовать себя некомфортно.
♌ Лев
Ваши подсознание и интуиция работают сегодня, как никогда. Главное сейчас — научиться слышать и видеть послания Вселенной. Обращайте внимание на знаки, они подскажут правильный путь.
Космический совет: доверьтесь интуиции, она приведет к правильному решению.
♍ Дева
Вы обвиняете своих близких в недостойном поведении, однако сегодня как раз тот случай, когда нужно посмотреться в зеркало. Осознайте все способы, которыми вы пытаетесь контролировать другого человека или манипулируете ситуацией, чтобы чувствовать себя лучше. Все, что вам поможет в данном случае — безусловная любовь и сострадание по отношению к любимым.
Космический совет: обратите внимание на собственные недостатки.
♎ Весы
Не нужно строить из себя героя трагической пьесы, над головой которого висит злой Рок. Все в ваших руках. Выбор всегда есть, а свободу воли еще никто не отменял. Главное сейчас, поверить в свои силы и продолжать двигаться в желаемом направлении.
Космический совет: перестаньте жалеть себя и поверьте — все в ваших руках.
♏ Скорпион
Обратите внимание на свои мысли, слова и действия по отношению к другим людям. Постарайтесь быть спокойными и объективными. Помните, что духовность — это не только молитва перед сном. Духовность — это то, что внутри вас. То, о чем знаете только вы. И вам пора с этим разобраться.
Космический совет: пора навести «духовную» ревизию.
♐ Стрелец
Вы никогда не играли по правилам, так с чего вдруг начали делать это сейчас? Не бойтесь выхода из зоны комфорта и освоения новых территорий. Вы получите колоссальное удовольствие от покорения этой новой вершины. И речь сейчас не только о делах. Любовная сфера это то, в чем вам предстоит преуспеть.
Космический совет: зона комфорта — для слабаков.
♑ Козерог
Настало время внутреннего диалога. Послушайте свой организм. Высыпаетесь ли вы? Правильно ли питаетесь? Не мучает ли вас головная боль? Здоровье это ключевой фактор, влияющий на качество нашей жизни. Не пренебрегайте им.
Космический совет: настало время внутреннего диалога.
♒ Водолей
Вам самим прекрасно известно, что вы обладаете неким даром. Так вот, пришло время продемонстрировать всем свою магию. И помните, вам не нужно быть идеальным — просто оставайтесь самим собой. Уделите время оттачиванию своих навыков и даруйте миру потрясающий результат.
Космический совет: пора показать всем свои возможности.
♊ Рыбы
Сейчас важно проверить вашу мотивацию и при принятии важного решения отталкиваться именно от этого. Что вас привлекает? Деньги, слава, богатство и успех? Или же вам важнее сохранить мир и любовь на этой планете? Разберитесь со своими чувствами и желаниями. Так будет проще действовать.
Космический совет: определите свою мотивацию в предстоящем деле.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая.
Читайте также
87%
0.15 79.78
0.34
Нашли ошибку?