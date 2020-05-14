Пятом канале акция «День добрых дел» для Даши Ефимовой

На Пятом канале День добрых дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для Даши Ефимовой. Диагноз девочки — Лимфома Ходжкина, рак лимфатической системы. В большинстве случаев это заболевание излечимо, вот только Даша попала в маленький процент тех, кому противоопухолевая терапия не помогает. Но даже у таких, казалось бы, безнадежных больных есть шанс на полное выздоровление — препарат нового поколения, способный прицельно уничтожать раковые клетки. Пациенты чувствуют улучшение уже после первой процедуры.

Это спасительное лечение очень дорогостоящее. Курс иммунотерапии стоит полтора миллиона рублей. Для одинокой многодетной мамы Даши — это огромные деньги, которые так нужны прямо сейчас.

О том, как помочь — Ян Воскрсесенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об акции «День добрых дел» для Ксении Кондратьевой.