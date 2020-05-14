Россияне стали больше тратить денег на продукты питания в самоизоляции

Россияне стали больше тратить денег на продукты питания во время режима самоизоляции из-за коронавируса. К такому выводу пришли специалисты Роскачества в ходе соответствующего исследования, сообщают «Известия».

В ходе опроса выяснилось, что 35% респондентов за последний месяц увеличили расходы на еду. Порядка 25% опрошенных, наоборот, отметили сокращение трат из семейного бюджета в связи с приобретением только самого необходимого.

Исследование показало, что больше половины россиян — 58% ездят за покупками в магазины крупных торговых сетей. 31% респондентов предпочитает небольшие торговые точки неподалеку от дома. И только 9% жителей страны приобретают нужные товары в гипермаркетах.

«Жители Москвы — 22% и Петербурга — 14% реже других совершают покупки в магазинах у дома, тогда как для половины людей, проживающих в Дальневосточном — 54%, Северо-Кавказском — 52% и Сибирском — 45% федеральных округах не сетевые магазины у дома являются приоритетным местом покупки продуктов питания», — говорится в сообщении Роскачества.

Большинство участников исследования отметили, что в режиме самоизоляции стали реже ходить в магазин за продуктами. Каждый четвертый респондент предпочел не изменять своим традициям.

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