Будущее высшего образования? В России активно развивают онлайн-университеты
Возможность получения образования в вузе онлайн прорабатывают в Госдуме.
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Фото, видео: ТАСС / JEAN-CHRISTOPHE BOTT; 5-tv.ru
В сеть, но уже на постоянной основе, может перейти и обучение в ВУЗах. В Госдуме прорабатывают закон об онлайн-университетах. По задумке депутатов, дипломы, полученные по результатам таких курсов, будут иметь тот же вес, что и обычные аттестаты.
Только вот качество дистанционного образования вызывает сомнения — нынешние студенты уже ощутили на себе все прелести удаленки. И те, кто обучается платно, потребовали от университетов компенсаций — ведь знания они получают не в полном объеме, нет доступа к практике. А платили за полноценные занятия.
Впрочем, ректоры парируют: практические занятия отменили ради безопасности студентов, а трудности испытывают и сами вузы. С начала эпидемии затраты университетов не сократились, а наоборот — неожиданно выросли. Чтобы запустить дистанционные занятия, руководству пришлось покупать для педагогов веб-камеры, микрофоны, модемы, оплачивать им услуги связи. При этом, привычные статьи расходов сохранились.
Кто прав в данной ситуации, разбирался Кирилл Сергеев.
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