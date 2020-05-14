Сын музыкального продюсера Бари Алибасова в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, кому достанется квартира супруги отца — актрисы Лидии Федосеевой Шукшиной. Бари Алибасов-младший отметил, что скандальная история с недвижимостью началась вскоре после того, как его отец пришел в себе после отравления жидкостью для очистки труб.

«Мы сидели дома с ним и с Лидией Николаевной (Федосеевой-Шукшиной — Прим.ред.), и она очень четко попросила одну вещь. В свое время ее дочь Ольга десять лет пробыла в монастыре, куда отправилась из-за каких-то проблем. Сами можете догадаться, из-за каких. Там же при ней был ребенок — в монастырской школе, потому что сама не могла его воспитывать. Потом Ольга продала какие-то там квартиры и уехала в Египет», — сказал Бари Алибасов-младший.

Когда народная артистка почувствовала себя плохо, ее дочь Ольга вернулась и оформила на себя все доверенности и расчетные счета. К тому моменту основные наследники Лидии Федосеевой-Шукшиной — дочь Мария и внучка Аня — вступили в наследство по недвижимости и Ольга, желавшая получить квартиру матери, осталась ни с чем.

По словам Бари Алибасова-младшего, актриса приняла решение подарить квартиру его отцу из-за начавшихся семейных разборок.

«Лидия Николаевна, понимая, что Ольга начинает сталкивать лбами ее с Машей и Аней и устраивать разборки, сказала моему отцу: „Можно я подарю тебе квартиру? Во-первых, потому что ты мой муж, я тебя люблю, и хочу что-то тебе оставить. А, во-вторых, спаси меня от семейных разборок“. Папа как человек ответственный сразу же обратился к юристу, и они у (Сергея — Прим.ред.) Жорина все оформили», — сказал сын продюсера.

Алибасов-младший подчеркнул, что предупреждал отца о возможном дальнейшем развитии событий. Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга начнет заявлять, что у матери «отжали» квартиру. Сын музыкального продюсера предложил оформить жилье на помощника Бари Алибасова Сергея Моцаря, которого Лидия Николаевна на тот момент уже хорошо знала.

«Все это время, пока не приехала Ольга и не поселилась у нее, за ней ухаживал Серега Моцарь, отцовский помощник. Привозил еду, причем на отцовские деньги. При этом он и за отцом тоже, соответственно, приглядывает. Это единственный человек, которому я доверяю и на которого можно записать квартиру — он с ней никуда не свалит, не исчезнет. Поэтому мы переоформили недвижимость на Моцаря. Он самый независимый человек, и претензий к отцу никаких быть не должно», — рассказал Бари Алибасов-младший.

Совершенная сделка стала полным провалом для дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной. Теперь юридически она не имеет никаких прав на имущество матери. Бари Алибасов-младший отмечает, вместо того, чтобы ухаживать за близким человеком Ольга продолжает «капать ей на уши» и кормит сладостями при имеющемся заболевании.

«Поэтому, учитывая это все, мы хотим сказать, что если с Лидией Николаевной что-то произойдет, случится какой-нибудь приступ или ухудшится здоровье, в этом виновата будет как раз ее милая дочка Ольга, которая каждый вечер рассказывает о том, какой мой папа козел из-за того, что не может отдать ей ее долю», — сказал сын Бари Алибасова.

Бари Алибасов-младший утверждает, что Лидия Федосеева-Шукшина в угоду Ольге говорит то, о чем она просит и не хочет сделать выбор в пользу мужа или дочери. Несмотря на это, музыкальный продюсер продолжает ухаживать за супругой.

Говоря о том, кто в дальнейшем станет обладателем квартиры народной артистки, сын Алибасова признался, что будет принимать решение, исходя из воли Лидии Николаевны.

«Юридически там все „обезопашено“. Фактически данной темой сейчас занимаюсь лично я, потому что отцу не до этого. Исходя из того, как ведет себя Ольга, она ей точно не достанется. Ну, потому что так нельзя! Решение буду принимать я, основываясь на словах Лидии Николаевны. Она хочет, чтобы квартира досталась самым молодым — Фоке и Фоме (сыновья-близнецы Марии Шукшиной — Прим.ред.)», — сказал Бари Алибасов-младший.

Сын продюсера добавил, что пока артистка жива и здорова, собственником жилого помещения будет Сергей Моцарь. Данная мера необходима, чтобы обезопасить Лидию Федосееву-Шукшину от войн за наследство.

«А если с ней что-то случится, — в любом случае этот момент когда-нибудь придет, то, безусловно, у меня есть мысль переписать недвижимость напрямую на Фоку и Фому. Ну, или распределить ее между теми людьми, кто реально ухаживал все это время за Лидией Николаевной», — сказал сын музыканта.

Бари Алибасов-младший отметил, что ни он, ни его отец, ни в чем не нуждаются и вопрос наследства между ними решен давно. Мужчина уверен, что сыновья-близнецы Марии Шукшиной, как никто заслуживают иметь персональную квартиру.

«Я в нем не нуждаюсь, мое имущество, как минимум, не меньше, чем у отца, поэтому та квартира большого плюса тут не сделает. У нас вопрос наследства решен проще, я — единственный наследник, поэтому отец переоформил на меня половину, когда я был еще маленьким.<…> Фока и Фома, безусловно, заслуживают своей персональной недвижимости. Мария и сама бы могла это обеспечить, но я думаю, что будет правильным отдать им ту квартиру», — заключил Бари Алибасов-младший.

Сын музыканта обратил внимание, что в их семье делается все, чтобы отец и его супруга были счастливы и наслаждались совместными днями в старости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный адвокат посоветовал юристу Шукшиной разбираться с Алибасовым в суде.