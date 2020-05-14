Драпеко и Остроумова вспомнили работу с Мещеряковой в фильме «А зори здесь тихие»

Одной из любимейших и замечательных актрис назвала Аллу Мещерякову заслуженная артистка России и депутат Госдумы Елена Драпеко, сыгравшая вместе с ней в фильме Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» 1972 года.

«Все мы ее будем помнить как воплощение доброты, мягкости, женственности. В фильме „А зори здесь тихие“ она сыграла очень запомнившуюся зрителям роль хозяйки. Скромная, с юмором, Алла была в жизни такая же. И я вспоминаю работу с ней, как светлые минуты своей жизни. И я ей бесконечно благодарна… она была очень скромным человеком, но очень глубоким человеком. И конечно это большая утрата для Союза кинематографистов, и для всех нас ее коллег», - сказала Драпеко в интервью 5-tv.ru.

Очень тепло вспоминает о Алле Мещеряковой ни народная Ольга Остроумова, которую роль Жени Комельковой в фильме «А зори здесь тихие» сделала знаменитой на всю страну. О смерти коллеги она узнала от позвонившего ей корреспондента 5-tv.ru.

«Она прелестный человек, замечательный просто, тактичный, порядочный, доброжелательный, без всяких каких-то, понимаете, звездных болезней идиотских. И актриса замечательная. Мне кажется, она так сыграла свою роль, что ее совершенно от местных жителей нельзя было отличить. Я ее очень люблю с тех пор», — отметила актриса.

По словам Остроумовой, Мещерякова за свою жизнь никому не сделала зла, никому не перешла дорогу и скромно несла свою профессию, хотя была очень талантливой актрисой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженная артистка России Алла Мещерякова скончалась 11 мая в возрасте 77 лет. Позже стало известно, что ее сиделку заподозрили в краже денег у артистки.