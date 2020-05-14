Внешний вид Филиппа Янковского насторожил поклонников
Почитатели таланта актера решили, что он серьезно болен.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Instagram @veriga10
Кадр с Филиппом Янковским, опубликованный его супругой и коллегой Оксаной Фандерой, встревожил поклонников актера. Как уточняет портал 7days.ru, накануне она решила подшутить над мужем и выложила снимок на тему того, как ее муж одевается в самоизоляции.
На фото звезда отечественного кинематографа стоит в теплых носках, утепленных лосинах, поверх всего этого — шлепанцы-вьетнамки, флисовые шорты, дутая куртка и кепка. Эту картину автор поста озаглавила «Лук от всех недуг» — дескать, в таком виде к нему не пристанет ни один вирус.
Но не одежда Янковского огорчила его почитателей, а усталость на лице. Пользователи отметили, что в кадре он выглядит осунувшимся и постаревшим. В прошлом актер перенес онкологическое заболевание, фото спровоцировало слухи о его рецидиве. Чтобы не пугать публику и не давать поводов для сплетен, Фандера удалила публикацию.
Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Янковский высказался о творчестве детей — Ивана и Лизы.
Читайте также
57%
0.35 79.90
0.12
Нашли ошибку?