Почитатели таланта актера решили, что он серьезно болен.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Instagram @veriga10

Кадр с Филиппом Янковским, опубликованный его супругой и коллегой Оксаной Фандерой, встревожил поклонников актера. Как уточняет портал 7days.ru, накануне она решила подшутить над мужем и выложила снимок на тему того, как ее муж одевается в самоизоляции.

На фото звезда отечественного кинематографа стоит в теплых носках, утепленных лосинах, поверх всего этого — шлепанцы-вьетнамки, флисовые шорты, дутая куртка и кепка. Эту картину автор поста озаглавила «Лук от всех недуг» — дескать, в таком виде к нему не пристанет ни один вирус.

Но не одежда Янковского огорчила его почитателей, а усталость на лице. Пользователи отметили, что в кадре он выглядит осунувшимся и постаревшим. В прошлом актер перенес онкологическое заболевание, фото спровоцировало слухи о его рецидиве. Чтобы не пугать публику и не давать поводов для сплетен, Фандера удалила публикацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Янковский высказался о творчестве детей — Ивана и Лизы.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
73.93
0.35 79.90
0.12
Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин

Последние новости

18:57
Более 200 тысяч анализов в сутки: Москвичей будут тестировать на иммунитет к COVID
18:55
Госпитализированная с коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
18:50
Квартира актера Георгия Буркова могла пострадать в пожаре на Фрунзенской набережной
18:44
Депутаты ЗАКСа Ленобласти требуют двойного увеличения компенсации за использование личного автомобиля
18:41
Рост числа инфицированных COVID-19 в России остановлен — Попова
18:36
Драпеко и Остроумова вспомнили работу с Мещеряковой в фильме «А зори здесь тихие»

Сейчас читают

Путину рассказали, как с помощью вирусов можно вылечить Заворотнюк от рака
Шерлок Холмс отдыхает: Какие знаки зодиака чаще всего шпионят за партнерами в самоизоляции
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок