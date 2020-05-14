Кадр с Филиппом Янковским, опубликованный его супругой и коллегой Оксаной Фандерой, встревожил поклонников актера. Как уточняет портал 7days.ru, накануне она решила подшутить над мужем и выложила снимок на тему того, как ее муж одевается в самоизоляции.

На фото звезда отечественного кинематографа стоит в теплых носках, утепленных лосинах, поверх всего этого — шлепанцы-вьетнамки, флисовые шорты, дутая куртка и кепка. Эту картину автор поста озаглавила «Лук от всех недуг» — дескать, в таком виде к нему не пристанет ни один вирус.

Но не одежда Янковского огорчила его почитателей, а усталость на лице. Пользователи отметили, что в кадре он выглядит осунувшимся и постаревшим. В прошлом актер перенес онкологическое заболевание, фото спровоцировало слухи о его рецидиве. Чтобы не пугать публику и не давать поводов для сплетен, Фандера удалила публикацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Янковский высказался о творчестве детей — Ивана и Лизы.