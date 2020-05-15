В сети появился новый кадр со съемок «Аватара-2» с Кейт Уинслет

Создатели фантастического боевика «Аватар» выложили в сеть новый кадр со съемок продолжения картины. На фото, как говорится в пояснении, звезды фильма Зои Салдана Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кертис отдыхают от подводной съемки.

Instagram @avatar

Как пишет Independent, снимок был сделан в новой Зеландии еще до объявления пандемии коронавируса. Актеры, исполняющие роли жителей фантастической планеты Пандора запечатлены в костюмах с датчиками движения в огромном бассейне, который построен специально для съемок мифического подводного мира планеты.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон опубликовал фото со съемочной площадки сиквела, на котором он стоит с камерой на плече по колено в воде среди языков пламени.