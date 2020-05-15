Европу предупредили о второй волне карантина

Несмотря на снижение числа заболевших, по прогнозам ВОЗ, очередной всплеск эпидемии ожидается уже этой осенью.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hendrik Schmidt; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Странам Европы нужно готовиться ко второй и третьей волне пандемии коронавируса. Об этом заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Несмотря на снижение числа заболевших, по прогнозам ВОЗ, вторую волну ожидают уже этой осенью.

В последние недели большинство стран Европы начали снимать ограничения. Так, с сегодняшнего дня в Австрии возобновляют работу заведения общепита, музеи и зоопарки. В Румынии отменяют режим ЧС.

Накануне Германия, Франция и Швейцария договорились возобновить действие Шенгенского соглашения. Открыть границы между этими странами планируют 15 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России приступили к испытанию прототипов вакцины от СОVID-19 на добровольцах.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
15 мая
Смогут ли россияне получить финскую визу на пять лет после пандемии?
14 мая
«Либо глупость, либо умысел»: Трамп не собирается прощать Китаю пандемию коронавируса
14 мая
Как ярко сыграть свадьбу онлайн и сэкономить денег?
14 мая
Недалеко перенесли: Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ
14 мая
«Нестерпимый соблазн»: МИД РФ об обвинениях Запада в дезинформации о COVID-19
14 мая
Мать Ольги Бузовой рассказала, каково это — работать врачом в пандемию COVID-19
14 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 14 мая
14 мая
Роспотребнадзор пояснил кардинальные нововведения в школах из-за COVID-19
14 мая
Голикова оценила роль российского центра биобезопасности против коронавируса
14 мая
СК начал проверку на заводе-производителе аппаратов ИВЛ после трагедий в Петербурге и Москве

Читайте также

+3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
73.93
0.35 79.90
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:59
«Кошечка»: Юлия Беретта показала фрагменты нового клипа
6:52
Европу предупредили о второй волне карантина
6:41
Екатерина Шпица дала девчачий совет для самоизоляции
6:29
Советские партийные бонзы могли расправиться с группой Дятлова
6:19
«Кто-то еще не спит со мной?» — Плетнева в откровенном наряде попросила совета у фанатов
6:08
Истребители Турции и Греции чуть не столкнулись — видео

Сейчас читают

«Больше пены»: Сычев в мыле и с глазами «в кучку» насмешил фанатов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок