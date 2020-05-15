Европу предупредили о второй волне карантина
Несмотря на снижение числа заболевших, по прогнозам ВОЗ, очередной всплеск эпидемии ожидается уже этой осенью.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Hendrik Schmidt; 5-tv.ru
Странам Европы нужно готовиться ко второй и третьей волне пандемии коронавируса. Об этом заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Несмотря на снижение числа заболевших, по прогнозам ВОЗ, вторую волну ожидают уже этой осенью.
В последние недели большинство стран Европы начали снимать ограничения. Так, с сегодняшнего дня в Австрии возобновляют работу заведения общепита, музеи и зоопарки. В Румынии отменяют режим ЧС.
Накануне Германия, Франция и Швейцария договорились возобновить действие Шенгенского соглашения. Открыть границы между этими странами планируют 15 июня.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России приступили к испытанию прототипов вакцины от СОVID-19 на добровольцах.
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