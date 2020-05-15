Наследника актера Николая Прокоповича доставили в полицию за срезанную сирень.

Любовь всему виной: сына Гиммлера из «17 мгновений весны» задержали в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Правоохранители задержали мужчину, который незаконно проник на территорию Верховного суда в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, им оказался 54-летний сын советского и российского актера Николая Прокоповича.

Инцидент произошел в Малом Харитоньевском переулке 13 мая. Нарушителя заметил наряд центра спецназначения вневедомственной охраны Росгвардии. Константина Прокоповича доставили в отделение полиции. Там он пояснил, что увидел на территории Верховного суда белую сирень и захотел подарить ее супруге в честь четвертой годовщины свадьбы.

Романтик перелез через забор и срезал ветку. Когда он перелезал обратно, его уже встречали стражи порядка. По факту произошедшего проводится проверка.

Отец нарушителя, народный артист России Николай Прокопович снялся в более чем 70 фильмах. Его визитной карточкой стала роль одного из главных деятелей Третьего рейха Генриха Гиммлера. Рейхсфюрера СС он сыграл в фильмах «17 мгновений весны», «Родины солдат» и «Дума о Ковпаке».

Ранее 5-tv.ru писал, что создателя паблика «Омбудсмен полиции» госпитализировали после ареста.

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