Одновременно забавное и милое фото появилось в Instagram-аккаунте российской актрисы Марии Горбань, известной по сериалу «Кухня». На снимке пятилетняя дочь звезды Фаня продемонстрировала макияж «собственного производства».

Девочка смешно и неловко нарисовала себе «стрелки», накрасила губы и использовала румяна. Красной помадой малышка накрасила первого клиента своего импровизированного салона красоты — пупса.

«Пока я занималась собой, Фаня решила поиграть в визажиста и закалить мои нервы», — подписала пост знаменитость.

Instagram @gorban_masha

Поклонников Марии Горбань опубликованное фото очень развеселило. Многие, правда, посочувствовали звездной маме по поводу слегка подпорченной косметики. Фанаты также отметили, что забавная Фаня очень похожа на свою родительницу.

«Копия мамы!»

«Дочка очень на вас похожа»;

«Малая вошла во вкус»;

«Хочет быть, как мама», — написали фолловеры.

Мария Горбань родила Фаню от своего бывшего возлюбленного Олега Филатова. Пара рассталась после непродолжительных отношений. В 2016 году актриса сыграла свадьбу с оператором и звукорежиссером Кириллом Зоткиным.

Ранее 5-tv.ru писал, что пятилетняя дочь Марии Горбань провела мастер-класс по прическам.