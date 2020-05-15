Цыганов, оставивший семью ради Снигирь, сыграл с наследниками в «Монополию»

У актера и его бывшей супруги Ирины Леоновой в браке родились семеро детей.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Куденко; Instagram @tsyganovpictures

Российский актер Евгений Цыганов опубликовал в Instagram семейное фото, на котором позирует в компании своих детей от бывшей возлюбленной артистки Ирины Леоновой. Знаменитость сыграл с пятью наследниками в «Монополию».

Instagram @tsyganovpictures

Евгений Цыганов расстался с Ириной Леоновой, когда она была беременна их седьмым ребенком, пишет сайт Тeleprogramma.pro. Звезды были вместе с 2004-го по 2015 год. Всего у пары семеро детей — четыре сына и три дочки. Самой старшей наследнице знаменитостей Полине сейчас 14 лет.

В недавнем интервью с Чулпан Хаматовой актер дал понять, что его отпрыски сейчас живут с ним, а не с мамой. Судя по всему, Цыганов решил забрать детей к себе на время самоизоляции. 

«Учу их игре на гитаре. Они же дома, и их надо чем-то занять. Есть прогресс, не у каждого, но есть», — поделился актер тем, как проводит время с наследниками.

Актер ушел от Леоновой к другой кинозвезде — Юлии Снигирь. В 2016 году у них родился сын, которого назвали Федором.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бондарчук проговорился о тайной свадьбе Юлии Снигирь и Евгения Цыганова.

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