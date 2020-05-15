Подробности жуткой трагедии, где экскаваторщик засыпал снегом детей на Чукотке
Водитель экскаватора чистил улицу в поселке и не заметил игравших на обочине братьев.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На Чукотке выясняют обстоятельства шокирующего происшествия. Двое детей шести и семи лет погибли под грудой снега. Водитель экскаватора чистил улицу в поселке и не заметил игравших на обочине братьев. Оказавшись под сугробом, дети не смогли выбраться. Нашли мальчиков не сразу. Полиция и волонтеры искали их двое суток
«В поселке очень много снега. И водитель погрузчика, который работал в поселке, он, по-моему, с инфарктом находился в больнице, и его вызвали в карьеры. Вы представляете карьерный погрузчик? Это очень большая машина, одного ковша достаточно было, чтобы завалить кучу люде, не то, что детей», — рассказала мама погибших детей Наталья Рультытегина.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что матери избитого до полусмерти мальчика из Мурманской области запретили видеться с ребенком.
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