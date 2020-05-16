Агату Муцениеце задержали за нарушение режима самоизоляции

Актрисабыла задержана стражами порядка за нарушение режима самоизоляции. Супругудоставили в местный отдел полиции, но в сторис Instagram девушка рассказала, что конфликт уже исчерпан и ее отпустили.

«Вы не поверите меня забрала полиция. Мне сказали, что я нарушаю закон. Нельзя останавливаться, разговаривать… В итоге нас просто отпустили полицейские. Потому что у них не было оснований», — сказала Муцениеце в социальной сети.

Агата Муцениеце вышла на улицу, чтобы остановить вырубку деревьев в парке, который расположен неподалеку от ее дома. На место приехали сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что у звезды не было при себе специального пропуска, в связи с чем полицейские доставили ее в отдел. Однако позже артистку отпустили за неимением состава преступления.

По некоторым данным, кинозвезда вступила в спор с работниками из-за возобновления стройки на Березовой аллее в Москве. По мнению Агаты Муцениеце, работы на данном участке не законны. Актриса пообещала призвать на помощь своих коллег по цеху, дабы те осветили происходящее в соцсетях.

Сегодня стало известно, что Агата Муцениеце подала документы на развод с Павлом Прилучным. Актриса призналась, что у нее не получается расстаться с бывшим супругом мирно из-за взрывного темперамента обоих.

Интересно, что после слухов о разводе, у обоих супругов появились проблемы с законом. Если Муцениеце задержали за нарушение самоизоляции, то Прилучный умудрился во время этой самой самоизоляции нахватать штрафов почти на 20 тысяч рублей. Range Rover и Mercedes-Benz звезды сериала «Мажор» то и дело попадают в объектив дорожных камер видеонаблюдения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце рассказала о своем «настоящем мужчине».