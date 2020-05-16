Дочь первой в СНГ женщины-рэпера Лики Стар попала в страшную дорожную аварию в Италии. 15-летнюю Аллегру сбила машина, когда она ехала на велосипеде. Сейчас девочка в больнице. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сама 46-летняя певица. Позже она удалила запись, разместив новый пост.

«Спасибо за поддержку. Как только что-то станет ясно, я сразу сообщу. Состояние дочки стабильное. Она в палате хирургической интенсивной терапии. Жду от врачей новостей!», — написала Лика Стар.

Как пишут Дни.ру, у Аллегры сотрясение мозга и сломана рука. При столкновении ее отбросило на несколько метров. Сама Лика в комментариях пояснила, что авария случилась на круговом движении.

«Велосипедные дорожки на них заканчиваются и человек вынужден выехать на дорогу без светофора», — написала она.

Facebook / Лики Стар

Уже около 20 лет Лика Стар (настоящее ее имя Лика Павлова) живет на итальянском острове Сардиния, где продолжает заниматься музыкой и имеет собственный бизнес. Последние месяцы из-за разразившейся в Италии эпидемии коронавируса она с мужем и тремя детьми вынуждена была находиться на карантине в своем доме. Сейчас, когда эпидемиологическая обстановка в стране стабилизировалась, власти разрешили людям прогулки и занятия спортом. Лика Стар признавалась, что ее дети соскучились по друзьям, а сама она тоскует по морю.

«Надо быть внимательными осторожными, особенно сейчас после выхода из карантина, когда у многих нервы, как натянутые струны», — написал один из подписчиков певицы в соцсетях.

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