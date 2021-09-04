ТОП-3 мужских знаков зодиака, представители которых с детства озлоблены на мир

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Виктория Андреева
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Астрологи уверены: этих людей никто не может изменить. Единственный выход — бежать подальше или смириться.

ТОП-3 мужских знаков зодиака, представители которых с детства озлоблены на мир

Фото: www.globallookpress.com / Simon Katzer

Одни дети ведут себя спокойно и сдержанно, другие — в истерическом припадке требуют игрушки или регулярно избивают соседских ребят. Причина поведения и тех и других, по мнению многих, кроется в родительском воспитании. Однако известные астрологи говорят об обратном.

По словам специалистов, на характер человека в большой степени влияют планеты-покровители. Так, например, среди прочих можно выделить ТОП-3 мужских знаков зодиака, представители которых с самого рождения ведут себя вызывающе и беспочвенно озлоблены на мир.

Водолей

Мальчики, рожденные в период с 20 января по 18 февраля, отличаются особым, жестким характером. Виной всему — планета-покоровитель знака Уран. Этот космический объект наделяет подопечных тягой к свободе, независимости и желанием изменить окружающих под себя. Водолеи ненавидят традиционные установки и каждое их движение направлено не на созидание, а вопреки всему.

Родители таких мальчиков завсегдатаи психологических центров. Они просят специалистов помочь решить проблему и утихомирить непоседливого «вояку». Но зачастую никто не в силах дать ценные рекомендации, ведь истинные причины беспочвенных скандалов понятны только ребенку. Остается лишь набраться терпения и надеяться, что возраст и обстоятельства изменят его отношение к миру.

Скорпион

Дети, чей день рождения приходится на период с 24 октября по 22 ноября, склонны с пренебрежением относится к окружающим. Воинственным и чересчур агрессивным поведением их «наградила» планета Марс.

Представители этого знака зодиака — вспыльчивые и непримиримые товарищи. Одно неловкое движение и вот ваш друг превращается в хищного тигра, готового откусить не только руку. Скорпионы — настоящие манипуляторы. Во взрослом возрасте они нередко становятся боссами, поскольку точно знают, как «построить» людей. Но в тот же самый момент глубоко несчастны в любви, ведь не каждая женщина согласится мириться с домашним царьком.

Овен

Самоуверенные и тщеславные — так обычно характеризуют представителей знака Овен. Рожденным в период с 21 марта по 20 апреля детям также покровительствует Марс. Мальчики-Овны нередко обидчивы и стеснительны, что в последствии заменяется настоящей агрессией. Они — импульсивны, амбициозны и готовы идти напролом ради собственных желаний. В отличие от вышеперечисленных «героев», эти ребята не сразу идут на конфликт, но любая оплошность со стороны окружающих может привести к устрашающим последствиям.

Если я сорвался — значит ты заслужил, считает Овен после очередного скандала и спокойно уходит заниматься делами. С такими людьми приходится непросто. Однако главный секрет общения с ними — максимально спокойная реакция на «бурю». Как утверждают астрологи, безразличие со стороны оппонента настолько обескураживает Овнов, что им проще уйти и забыть о человеке, чем тратить на него драгоценную энергию, пишет Femmie.ru.

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