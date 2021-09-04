Как ретроградные планеты в сентябре повлияют на любовь и карьеру людей

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Надежда Квашенко
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Астрологи рассказали, что в первый месяц осени стоит постараться обрести душевное спокойствие и настроиться на долгий и упорный труд.

Как ретроградные планеты в сентябре повлияют на любовь и карьеру людей

Фото: Depositphotos / Shad.off

Как известно, все планеты нашей Солнечной системы время от времени становятся ретроградными. Вернее, иллюзия обратного движения небесного тела возникает именно с Земли, за счет разной скорости вращения планет вокруг Солнца. В астрономии это явление встречается довольно часто, но для астрологов ретроградность имеет действительно большое значение.

Считается, что ретроградность Меркурия обычно приносит затруднения как в текущих делах, так и в новых начинаниях. Поэтому в сентябре стоит отложить реализацию каких-то грандиозных планов и проанализировать свои недавние решения.

Это позволит найти ошибки, которые вы совершили раньше. Сейчас есть шанс все исправить. Свободное время стоит провести с друзьями, общение зарядит положительной энергией и оптимизмом.

Помимо Меркурия, в сентябре придут в ретроградное движение еще ряд планет. Каждая из них влияет на сферы нашей жизни по-разному, главное в этот период не совершать непродуманных действий.

Нептун

Нептун, как известно, считается у астрологов покровителем любви и романтических отношений. В этот период рекомендуется заняться духовными практиками, привести в порядок свое внутреннее состояние и постараться обрести душевное равновесие. После этого можно смело браться за реализацию своих самых смелых планов. Они имеют все шансы на успех.

Плутон

Планета Плутон оказывает влияние на финансовые дела, а также покровительствует любого рода начинаниям в жизни. В период ретроградности астрологи советуют не принимать участие в массовых мероприятиях, лучше заняться своими делами, в одиночку вы справитесь гораздо быстрее.

Сатурн

Ретроградность Сатурна привносит в жизнь задержки в делах, возможна приостановка каких-важных проектов. Планета покровительствует трудолюбивым и ответственным людям, поэтому не стоит терять оптимизм. Нужно, собрав волю в кулак, спокойно трудиться и все получиться.

Юпитер

В начале осени ретроградный Юпитер обострит нашу интуицию, что позволит без труда вывести на чистую воду тех, кто хотел что-то скрыть. Используйте свое знание осторожно, ведь конфликты, начавшиеся в период ретроградности, будет очень сложно остановить.

Ранее 5-tv.ru рассказал о трех важных датах сентября, в которые можно повлиять на будущее.

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