Путин заявил о наличии у России оружия, которого нет ни у кого в мире

Преимущество глава государства объясняет развитием фундаментальной науки и уникальными инженерными кадрами.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, Xinhua

Россия обладает уникальными видами оружия, которых нет пока ни у одной страны мира. Об этом заявил президент России в рамках еженедельной программы «Москва. Кремль. Путин».

Как пишет интернет-портал «Экономика сегодня», такие успехи российского оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин объясняет высоким развитием фундаментальной науки, научных школ и инженерных кадров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американские военные эксперты пытаются просчитать возможности российского супероружия «Буревестник», которое уже прозвали «убийцей спутников». О его разработке Владимир Путин рассказал в марте 2018 года. По словам российского лидера, новый комплекс неуязвим для всех существующих систем ПРО, радиус действия ракет не ограничен, а траектория полета непредсказуема.

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