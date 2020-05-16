В сгоревшей квартире в Москве нашли тело человека с признаками насильственной смерти
В настоящий момент пожар в многоэтажном доме на западе российской столицы ликвидирован. Ведется расследование.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru
В сгоревшей квартире на западе Москвы обнаружен мертвый человек с признаками насильственной смерти. Как стало известно 5-tv.ru, пожар произошел на втором этаже многоэтажного дома по адресу улица Заречная, дом 7.
В настоящий момент возгорание ликвидировано. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств случившегося. Информация уточняется. О других жертвах пожара данных не поступало.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме в Петербурге. Двухкомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома загорелась в Красногвардейском районе Северной столицы.
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