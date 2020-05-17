На этой неделе наша жизнь стремительно начала возвращаться в привычное русло. 12 мая режим выходных дней завершился. Об этом в понедельник заявил Владимир Путин.

Все эти шесть недель президент внимательно за ситуацией. Ежедневные отчеты, брифинги и видеоконференции. Ведь, чтобы принять определяющее решение — нужно было обладать полным объемом информации. Решение было безусловно непростым. Но президент за время эпидемии поступал так уже не раз.

Вспомним упреждающие меры. Например, еще до того, как ВОЗ объявила пандемию мы закрыли сообщение с Китаем, и предотвратили резкий завоз инфекции в страну, выиграли время. И уже тогда приступили к разработке вакцин, начали мобилизацию системы здравоохранения.

Мы своевременно перешли на режим самоизоляции. Получили фору и возможность проанализировать опыт других стран. В этом подходе четко прослеживается простая логика, которой следуют власти все это время. Высший приоритет — борьба за каждую жизнь. И сейчас становится понятно, что четкий план был у президента с самого начала. И его выполнение привело нас к тому, что мы имеем.

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