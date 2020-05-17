«Это просто треш!» — Дана Борисова покрасила хвост своей собаки в голубой цвет
Экс-ведущая «Армейского магазина» вновь оказалась в центре обсуждений.
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Фото, видео: Instagram @danaborisova_official
Эпатажная телеведущая Дана Борисова, как никто другой знает, как развлечь себя и окружающих в самоизоляции: то нарочито пытается «словить COVID-19» ради хайпа, то в прямом эфире делает омолаживающие процедуры. Казалось, звезда перепробовала все, чтобы ее поклонники не скучали в четырех стенах. Однако…
Очередной фурор на пользователей сети произвело видео в Insta-сторис у Даны, где телеведущая сообщает, что перекрасила свою собачку. Правда, не всю, а только хвостик — в голубой цвет. Но даже это вызвало тревогу у фолловеров, озабоченных проблемами животных.
«Надо нам еще ушки вот такой собачей краской выкрасить в голубой цвет и налепить стразики! Но, честно говоря, я приняла решение, что мы пока не готовы к таким экспериментам, потому что и так у нас таких ярких собачек нет во дворе», — заявила Борисова.
И тут же поправила саму себя, справедливо заметив, что в общем-то уже привыкла к яркому хвостику питомца и в следующий раз «обязательно покрасит ушки и стразики налепит».
В комментариях защитники природы не просто высмеяли Дану, пожелавшую преобразить собачку, но и дали ценные рекомендации по уходу за животным. Особо умные поклонники заметили, что с новым имиджем благородный шпиц превратился в «типичную московскую дворнягу».
«Дана, у вас дорогая собака, ее так стричь нельзя! Шерсть может не расти!»
«Это же треш! Это окрашивание и стразы — полная безвкусица!»
«Щадящей краски нет в природе! Забыли как Ленина котенка убила окрашиванием?»
«Красить хвост или уши собаке — это извращение!» — бастовали фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дану Борисову заставили сделать экспресс-тест на наркотики после эпатажных выходок в социальных сетях.
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