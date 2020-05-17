«Вот откуда такая порода!» — Оксана Самойлова с мамой «зажгли» под звездный хит
Фотомодель опубликовала кадры домашней съемки в сети и мгновенно вышла в ТОП новостей.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Супруга скандально известного рэпера Джигана Оксана Самойлова, кажется, перестала грустить из-за развода с мужем. По крайней мере, так считают ее фанаты, пораженные огромным количеством счастливых сторис и видео в ее Instagram.
И вот опять, буквально несколько часов назад, многодетная мать выложила ролик, где вместе с мамой исполняет энергичный танец под один из топовых треков. Движения — слаженные и четкие, а на лицах обеих женщин — довольные улыбки.
«Зажгли с мамой!» — похвалилась Оксана и поставила довольные смайлики.
В комментариях фолловеры искренне недоумевали, как звезде удалось прийти в себя после месяцев тяжелой жизни с «обезумевшим Джиганом». Конечно, подобные вопросы — из разряда риторических. Однако поклонники не уставляли поражаться стойкости духа и мудрости Самойловой.
«Я бы так точно не смогла… Оксана, вы супер!»
«Ах, какие хорошие девочки! Оксана — просто молодец!»
«И этот мужчина ее променял? Обезумевший какой-то…»
«Как? Объясните, как она так быстро отошла?! Во дает!»
«Оксана — красотка! А мамочка — прелесть! Вот откуда такая порода!» — отметили поклонники звезды.
Оксана Самойлова и рэпер Джиган узаконили отношения в 2012 году. В счастливом браке у влюбленных родились четверо замечательных наследников — дочери Лея, Майя и Ариела, а также сын Давид. Празднуя рождение последнего, музыкант пустился в загул и не заметил, как начал злоупотреблять алкоголем и подсел на запрещенные вещества.
Супруга артиста пыталась бороться с его пагубными привычками и даже лично отправляла Джигана на лечение в наркологические клиники в Европе и России. Однако курсы реабилитации давали лишь временный результат. Устав от бесконечных скандалов и ссор, звезда приняла окончательное решение уйти от рэпера и подала на развод.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что восьмилетняя дочь Джигана и Оксаны Самойловой решила пожить отдельно от родителей.
Читайте также
57%
-0.72 79.13
-0.77
Нашли ошибку?