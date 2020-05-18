Снимок обнародовал давний друг артистки — певец Александр Богданович.

В сеть попало фото Ирины Аллегровой без макияжа и парика

Фото: Instagram @irinaallegrovaofficial

Редкий снимок Ирины Аллегровой в повседневном виде появился в сети. Как сообщили в Instagram поклонники певицы, фотографию обнародовал друг Аллегровой — певец Александр Богданович, который запечатлен на том же снимке.

Он же рассказал, что фото было сделано в Майами, но когда именно — не уточнил. Известно, что раньше у Ирины Аллегровой была в этом городе квартира, но несколько лет назад она избавилась от американской недвижимости.

 
 
 
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Фотографию выложил друг Ирины Аллегровой, певец Александр Богданович.Неизвестно, какого года снимок. По словам самого Богдановича, фотография сделана в Майами. Узнали Ирину? #майами #фото #америка #американец #александрбогданович #макияж #парик #россия #артистка #сеть #интернет #снимок #иринааллегрова #аллегроварулит #аллегрова #ирина #аллегровцы #поклонники #МыЗаАллегрову #молодежьзааллегрову #любималлегрову #деньсмузыкойаллегровой #музыкааллегровой

Публикация от irina allegrova glamrok🔝🔝🔝 (@irinaallegrovaglamrok)

На снимке певица без макияжа и привычного белокурого парика в черной трикотажной майке стоит рядом с неизвестной женщиной и Богдановичем. Волосы артистки коротко подстрижены и вьются.

Фанаты в комментариях отмечают, что и в повседневном виде певица выглядит отлично.

«Пять баллов!»

«Спортсменка и красавица!» — пишут пользователи.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в январе Ирине Аллегровой исполнилось 68 лет. Тогда ее поклонники выложили в сеть подборку архивных кадров разных лет, в том числе и детские фотографии артистки.

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