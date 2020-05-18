«Пусть забудет, что я ее мать»: Успенская публично отреклась от дочери

Королева русского шансона Любовь Успенская откровенно рассказала о конфликте с дочерью Татьяной Плаксиной в эфире программы Сергея Майорова на НТВ. Она призналась, что желает своей девочке успеха, но мечтает, чтобы та от нее отказалась.

По словам певицы, она долго хранила молчание о секретах личной жизни, но не смогла уберечь свою дочь от внимания телевизионщиков. Причину того, что часто дети известных родителей начинают войну против них, она увидела в зависти к их таланту и популярности.

«Дети известных мам, у них есть такое чувство ревности. Моя дочь искала себя в музыке, в рисовании. И ни там, ни там я не вижу успехов. Она хотела доказать, что она круче меня», — сказала Успенская.

Она призналась, что помогала Плаксиной. Тут же артистка отметила, что ее дочь могла бы достичь успехов в поэзии, если бы не кричала о том, что она лучше своей матери. Вину в той войне, которая завязалась между ней и ее наследницей, она возложила на наркотики, которые употребляла ее дочь.

«Я считаю, что все, что с ней происходит, это не ее вина, а марихуана. Марихуана не лечится, она сама должна от нее отказаться», — заявила певица.

Сейчас, по ее словам, она уже не хочет мириться с дочкой. Все, о чем она просит высшие силы, чтобы та забыла о ее существовании и стала успешной самостоятельно.

«Я дала ей свободу, сейчас она живет в Америке. Я прошу Бога, чтобы она забыла, что я ее мать. Прошу, чтобы она забыла меня, но пусть вернется в сознание. Чтобы она поняла, что все, что она сделала, было такой ошибкой. И пусть она состоится, пусть у нее будет успех. Пусть она скажет: „Мама, не хочу тебя знать, но я успешна“. Я буду только счастлива», — заключила Успенская.

Раздор между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной приобрел публичный характер в феврале 2020 года, когда 30-летняя дочь певицы рассказала в эфире на федеральном канале о шокирующих подробностях их отношений со знаменитой мамой. По словам наследницы королевы русского шансона, родительница над ней издевалась. После этого девушка бежала из дома. Сейчас она находится в Лос-Анджелесе и не желает общаться с матерью. Ранее 5-tv.ru писал, что приятельница певицы сообщила о депрессии у Любови Успенской после разлада с дочерью.