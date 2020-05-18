В Министерстве труда и социальной защиты РФ разъяснили новый порядок выплаты накопительных пенсий. Там пояснили, что увеличение срока выплат пенсионных накоплений не затронет тех россиян, которые уже получают такие пенсии. Кроме того, в ведомстве отметили, что 99% «накопительных» пенсионеров получают всю сумму единовременно при выходе на пенсию.

«Обращаем внимание, что накопительная пенсия выплачивается пожизненно, а ожидаемый период выплаты — величина, которая используется однократно — для расчета ежемесячного размера пенсии. На размер накопительных пенсий тех граждан, кто ушел на пенсию в предыдущие годы, устанавливаемый на 2021 год коэффициент не влияет», — цитирует сообщение пресс-службы Минтруда Интерфакс.

Ранее 5-tv.ru писал, что согласно разработанному Минтруда законопроекту, с 2021 года срок расчета накопительной пенсии в России увеличится на полгода — с 258 месяцев до 264, то есть до 22 лет. Это связано с ожидаемым увеличением средней продолжительности жизни россиян. Соответственно, в денежном выражении размер ежемесячных выплат станет меньше.