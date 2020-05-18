Принц Гарри и Меган Маркл начали выплачивать долг королевской семье

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл начали выплачивать деньги, которые были потрачены на ремонт их особняка в Великобритании. Герцоги Сассекские должны вернуть королевской семье 2,4 миллиона фунтов стерлингов (2,9 миллиона долларов или 259,2 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Поместье Фрогмор-хаус, подаренное паре королевой Елизаветой II, осталось пустовать после переезда принца Гарри и Меган Маркл в США. Теперь, чтобы сохранить за собой особняк, в случае приезда погостить в родную страну, герцоги Сассекские обязаны выплатить всю сумму.

На данный момент супруги внесли лишь часть средств. Принц Гарри пообещал покрыть долг в течение 11 лет. Он должен будет выплачивать ежемесячно восемь тысяч фунтов стерлингов (более 1,6 миллиона рублей), чтобы Фрогмор остался в его распоряжении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что живущий в США принц Гарри начал скучать по Великобритании.