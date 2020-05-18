Авария произошла утром 18 мая на перекрестке Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Случайный свидетель жуткого ДТП, произошедшего утром 18 мая на перекрестке Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы в Петербурге, рассказал в интервью 5-tv.ru, как разворачивались трагические события.

По словам Александра Коркина, водитель Kia ехал с большой скоростью. Машина «Яндекс Такси» ударила по касательной отъезжающий от остановки автобус и далее наискосок через встречную полосу вылетела на тротуар и сбила столб, который рухнул на мать двоих детей. Мальчикам по счастливой случайности удалось отбежать в сторону.

«Этот таксист по касательной бьет его (автобус –Прим.ред.) в крыло. Так как вот ехал наискось, без тормозов, без всего, летел за сотку — это точно! Сбивает столб, я смотрю на женщину столб (падает — Прим.ред.), она навзничь падает, а детвора бросает самокаты и отскакивает. Кричат: „Мама, мама!“. Парень какой-то схватил их, отвел сразу в парк. Я смотрю, кровь пошла у женщины и все», — рассказал очевидец.

Мужчина добавил, что погибшая 45-летняя женщина при падении, вдобавок ко всему, ударилась головой об асфальт.

Сотрудник автобусного парка № 6 Яков Степурко, прибывший на место ДТП, рассказал, что таксист на огромной скорости пытался перестроиться и зацепил автобус. После этого машина на встречной полосе ударила легковушку и оказалась на тротуаре.

«Водитель автобуса стал отъезжать от остановки. Смотрит, слева летит легковая машина, он остановился. Водитель такси начал перестраиваться с левого ряда перед автобусом. Промазал, попал в автобус, влетел во встречную машину. От автобуса он пошел в левую сторону, подбил встречную машину. Улетел на тротуар, на встречный, сбил рекламный столб и столбом уже женщину убил», — сказал сотрудник предприятия.

Известно, что мальчики, на глазах которых погибла мать, не пострадали. На место трагедии приехал их отец и забрал домой. По факту дорожного происшествия проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места жуткого ДТП в Петербурге, где такси насмерть сбило женщину.

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