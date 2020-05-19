Более 108 миллионов китайцев посадили на карантин из-за новой вспышки COVID-19

В Китае более 108 миллионов граждан вновь оказались в изоляции из-за очередной вспышки коронавируса. Информация об этом появилась на сайте Bloomberg.

По данным издания, новые случаи инфицирования выявлены на северо-востоке КНР, в городе Шулань (провинция Цзилинь). Уточняется, что неутешительный диагноз поставлен только 34 пациентам, однако власти региона посчитали необходимым срочно вернуться к режиму самоизоляции.

В настоящий момент здесь приостановлено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты образовательные учреждения, а также жилые комплексы, где проживают пациенты с подтвержденным COVID-19 или ожидающие результатов теста.

«Один из членов семьи может раз в два дня выходить из дома на два часа, чтобы купить предметы первой необходимости. Шулань закрыт на въезд и выезд», — пишет информагентство со ссылкой на источники.

Первая вспышка новой коронавирусной инфекции была зарегистрирована в Китае в конце 2019 года. В короткие сроки инфекция распространилась по миру и охватила около 200 стран. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила текущую ситуацию пандемией и призвала лидеров государств проявить максимальную собранность и ограничить передвижение граждан, чтобы свести к минимуму риски инфицирования.

По данным Оперативного штаба на 18 мая, всего в мире зарегистрировано 4 858 122 случаев инфицирования COVID-19. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 318 411 человек.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112