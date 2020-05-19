🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 мая, убывающая Луна находится под влиянием Овна. Будьте осторожны со словами и тщательно следите за поведением. Велик риск быть втянутым в конфликт.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 мая, звезды советуют воздержаться от излишнего общения с окружающими, поскольку велик риск спровоцировать конфликт. Лучше — уединиться дома и побаловаться себя чем-нибудь вкусненьким.
♈ Овен
В который раз вы бежите от самого себя. Неужели, так страшно посмотреть правде в глаза? Ведь от этого зависит ваше будущее! Будьте сегодня внимательны к партеру. Вы так долго водите его за нос, что уже и сами запутались в чувствах. Вероятно, разговор по душам позволит вам прояснить ситуацию и расставить все точки над «i». И, пожалуйста, подумайте 100 раз прежде, чем что-то заявить.
Космический совет: говорите правду, но очень осторожно. Не стоить ранить чувства невинного человека.
♉ Телец
Кажется, кто-то измучил себя копанием в прошлом и находится на грани срыва. «Шаг вперед и два назад» — такая схема действий не приведет вас к намеченной цели, а напротив, украдет месяцы и даже годы жизни. Подумайте об этом сегодня. Звезды уверяют: настало время для серьезных перемен. Приготовьтесь: вас ждут великие дела!
Космический совет: обратите внимание на собственное поведение. Пора менять отношение к ситуации.
♊ Близнецы
Близнецы, 19 мая для вас — день отдыха и красоты. В последнее время вы слишком обессилили из-за бесконечных обязанностей по дому и работы в удаленном формате. Помните царицу Клеопатру и ее причудливую склонность ко всему прекрасному? Самое время последовать ее примеру. Примите горячую ванну с пеной и лепестками роз, а затем попросите супруга сделать массаж. Вот увидите — усталости как не бывало!
Космический совет: вы слишком устали от мирской суеты. Пора подумать о себе.
♋ Рак
Рак, настало время для решительных действий! Задумайтесь, как долго вы живете по привычному шаблону, навязанному обществом? Возможно, когда-то вы и пытались поступить по-своему, однако рядом тут же появлялся человек-манипулятор, критиковавший выбор. Помните: будущее зависит только от вас, а значит, «не стоит прогибаться под изменчивый мир».
Космический совет: перестаньте полагаться на мнение других людей. Рискуйте ради счастливой жизни.
♌ Лев
Кажется, кто-то перестал двигаться вперед и значительно отстал от жизненного плана, не так ли? «Почему так происходит», — спросите вы? Вероятно, требуется перезагрузка. Не бойтесь сделать паузу сейчас и хорошенько все обдумать, чтобы завтра не прослыть невеждой и глупцом. Оцените ситуацию здраво, взвесьте все «за» и «против», а также почитайте полезную литературу и помните: «самая темная ночь — перед рассветом».
Космический совет: никому не рассказывайте о планах. Помните о злых языках.
♍ Дева
Дева, знаете ли вы основной принцип «работы» кармы? А звезды подскажут: что Вселенной отдашь — то и получишь в многократном объеме. Вы — один из немногих представителей зодиакального круга, кто по праву считается вестником мира и добра. Так направьте же свою энергию во благо. Улыбнитесь прохожему и помогите ближнему — поверьте, это обернется для вас чем-то особенно приятным!
Космический совет: позаботьтесь об окружающих. Кто, если не вы?
♎ Весы
Жизнь — смерть — возрождение. Таков закон природы, напоминают звезды. Конечно, вам не стоит воспринимать это буквально и страшиться ужасных перемен. Напротив, покорить новые вершины вы сможете только в случае, если окажитесь у их подножия. Поэтому настало время освободить мысли от прошлых забот и открыться новому и неизведанному.
Космический совет: не бойтесь «обновляться». Временная перезагрузка необходима для движения вперед.
♏ Скорпион
Скорпион, вы так долго жили, не зная горя и забот, под защитой надежного партнера, что сегодня боитесь встретиться лицом к лицу даже с мелкими неприятностями. Однако пора отправиться в самостоятельное плаванье. Это не просто рекомендация, а настоящий приказ! Вы больше не можете использовать чужую энергию для удовлетворения личных потребностей. Немного усилий и смекалки, и жизнь точно измениться к лучшему!
Космический совет: вы живете или выживаете? Подумайте об этом.
♐ Стрелец
Люди, к которым вы были привязаны, Стрелец, склонны меняться. Вероятно, вы не раз обращали внимание, что голос того или иного человека ранее вызывал у вас радость, но сегодня — лишь отвращение. Поверьте, это нормально. Конечно, это вас сильно ранит, однако звезды настаивают: слезами горю не поможешь — нужно брать себя в руки и шагать навстречу прекрасному.
Космический совет: пора избавляться от тяжелых отношений. Лишний груз вас только изматывает.
♑ Козерог
Не знаете, как решить ту или иную задачу? А может, боитесь потерять себя как личность, следуя советам окружающих? Пора прислушаться к своему второму «я». Закройте двери на засов, зажгите свечи и залезьте в теплую кровать — уединитесь от надоевшего и обозленного мира. Подумайте о том, чего бы вам хотелось сегодня и сейчас. Поверьте, сердце не обманет.
Космический совет: прислушайтесь к интуиции. Она подскажет верное решение.
♒ Водолей
Самоизоляция — не повод грустить или биться головой об стену. Используйте время с пользой для себя и окружающих! Посмотрите обучающие фильмы, научитесь готовить или просто почитайте сказку ребенку — вариантов масса! Не стоит поддаваться на уговоры собственной лени. Выспаться вы еще успеете, а вот как жить дальше, после снятия ограничений, стоит подумать заранее.
Космический совет: постарайтесь все успеть. У вас масса времени для саморазвития.
♊ Рыбы
Рыбы, настал ваш звездный час! Еще совсем недавно вас терзали сомнения и страх, однако сегодня нужно действовать решительно. Вероятно, у вас накопилось немало задач, требующих незамедлительного вмешательства. Что ж, пора браться за дело! Звезды уверяют: любые ваши начинания точно увенчаются успехом.
Космический совет: вы просто светитесь от счастья! Используйте харизму для преодоления преград.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая. На предстоящей неделе у многих может проявиться эмоциональная неудовлетворенность, а также потребность уйти от реальности в фантазии и грезы.
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